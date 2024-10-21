Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

южн.

 763мм 57%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Сколько лет копить на квартиру
Нет картошки, пусть едят батат
Промышленный Петербург
Подготовка к концу света
Такая золотая осень
Ключевая ставка вырастет?
Рейтинги "Фонтанки"
Образ жизни Сало: полезно или вредно для кишечника? Рассказывает диетолог

Сало: полезно или вредно для кишечника? Рассказывает диетолог

Если думаете, что этот продукт — жирный и вредный, ошибаетесь. Он способен даже защитить от рака

965
3 комментария

Научные исследования доказали, что организму необходимы качественные жиры. А во время пандемии стало очевидно, что один из самых полезных — сало. В чем полезные свойства этого продукта, как его правильно есть и когда от него всё же лучше отказаться, Доктору Питеру рассказала диетолог Татьяна Мещерякова.

Татьяна Мещерякова — врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт по здоровому питанию

В составе витамин Д и селен

— Сало — чистый жир, на 100 г — 94 г, в нем мало белка и ноль углеводов. Калорийность его высокая — 850 ккал, поэтому лучше есть не больше 15-20 г сала, предпочтительно днем, не позднее шести вечера, — говорит Татьяна Мещерякова.

В составе сала — насыщенные жиры, также этот продукт содержит олеиновую и линолевую жирные кислоты.

— Много в сале витаминов D, А и В, — продолжает диетолог. — Содержит оно и важные макро- и микроэлементы: натрий, серу, фосфор, цинк, селен. Кстати, селена в сале очень много — до 20 мкг на 100 г продукта. Как известно, он поддерживает работу иммунной системы, обладает антиоксидантной и противораковой защитой.

Польза сала

— Регулярное употребление сала в адекватных количествах может создать пул качественных жиров, крайне необходимых для организма, — рассказывает Татьяна Мещерякова. — Жиры важны для построения новых клеточных структур. Например, клеточной мембраны (оболочки клетки), состоящей из двух липидных слоев: за счет жиров клетка восстанавливает свою структуру при делении, а оно, как известно, происходит регулярно.

Жиры также играют ключевую роль в функции дыхания, обеспечивая качественное формирование мембраны альвеол. Об этом много говорилось во время пандемии коронавируса.

— Сурфактант, тончайший жировой слой, выстилая альвеолу, придает ей объемную структуру надутого воздушного шарика, за счет чего легкие производят полноценный газообмен, обеспечивая поступление кислорода и удаление углекислого газа, — поясняет эксперт.

Влияние на кишечник

Именно жиры в питании хорошо стимулируют желчеотток, обеспечивая выведение желчи и запуск процесса расщепления и усвоения питательных веществ.

— Пищевой комок, который поступает из желудка в двенадцатиперстную кишку, получает необходимые порции желчи. Идет полноценная активация ферментов поджелудочной железы, что в целом приводит к слаженной работе всех органов пищеварения, дает защиту от паразитов, вирусов и бактерий, а также стимулирует нормальную перистальтику кишечника, — говорит врач.

С чем есть сало

Сало, как и любые жиры, можно употреблять как с белками, так и с углеводами (за исключением фруктов). Его можно сочетать с:

  • мясными продуктами;

  • цельнозерновым хлебом;

  • добавлять в поджарки, овощные рагу.

В случае соблюдения норм потребления сало полноценно и качественно усваивается организмом.

Можно есть сало соленое, по домашним рецептам, смалец, уточняет врач.

Не стоит увлекаться копченым салом. В ходе приготовления оно может подвергаться обработке химическими компонентами для придания запаха и аромата.

Кому нельзя

Ограничивать сало в рационе надо людям с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы, проблемами ЖКТ — гастритами, колитами, синдромом раздраженного кишечника.

— Продукт сильно ограничивают для людей с нарушениями липидного обмена и высоким показателем холестерина, — уточняет Татьяна Мещерякова. — Для людей с избыточным весом сало лучше исключить либо существенно ограничить (не более 15-20 г в неделю). Детям от трех лет сало допускается в малых количествах, до 10 г в неделю, без шкурки.

ПО ТЕМЕ
Сало Жиры Диетолог Кишечник Здоровье кишечника
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Заливщик голосовых планок
4 минуты
Владимиру Владимировичу в ЦКБ про сало ничего не рассказывали!
McGillavry
8 минут
В очередно раз посмею спросить: что считать 6 вечера? Поясное время, декретное, астрономическое? А надо ли учитывать индивидуальный режим дня?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
ТОП 5
Новости компаний
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40