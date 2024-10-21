Сало: полезно или вредно для кишечника? Рассказывает диетолог

Источник: Мария Ленц / NGS24.RU







Научные исследования доказали, что организму необходимы качественные жиры. А во время пандемии стало очевидно, что один из самых полезных — сало. В чем полезные свойства этого продукта, как его правильно есть и когда от него всё же лучше отказаться, Доктору Питеру рассказала диетолог Татьяна Мещерякова.

Татьяна Мещерякова — врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт по здоровому питанию

В составе витамин Д и селен

— Сало — чистый жир, на 100 г — 94 г, в нем мало белка и ноль углеводов. Калорийность его высокая — 850 ккал, поэтому лучше есть не больше 15-20 г сала, предпочтительно днем, не позднее шести вечера, — говорит Татьяна Мещерякова.

В составе сала — насыщенные жиры, также этот продукт содержит олеиновую и линолевую жирные кислоты.

— Много в сале витаминов D, А и В, — продолжает диетолог. — Содержит оно и важные макро- и микроэлементы: натрий, серу, фосфор, цинк, селен. Кстати, селена в сале очень много — до 20 мкг на 100 г продукта. Как известно, он поддерживает работу иммунной системы, обладает антиоксидантной и противораковой защитой.

Польза сала

— Регулярное употребление сала в адекватных количествах может создать пул качественных жиров, крайне необходимых для организма, — рассказывает Татьяна Мещерякова. — Жиры важны для построения новых клеточных структур. Например, клеточной мембраны (оболочки клетки), состоящей из двух липидных слоев: за счет жиров клетка восстанавливает свою структуру при делении, а оно, как известно, происходит регулярно.

Жиры также играют ключевую роль в функции дыхания, обеспечивая качественное формирование мембраны альвеол. Об этом много говорилось во время пандемии коронавируса.

— Сурфактант, тончайший жировой слой, выстилая альвеолу, придает ей объемную структуру надутого воздушного шарика, за счет чего легкие производят полноценный газообмен, обеспечивая поступление кислорода и удаление углекислого газа, — поясняет эксперт.

Влияние на кишечник

Именно жиры в питании хорошо стимулируют желчеотток, обеспечивая выведение желчи и запуск процесса расщепления и усвоения питательных веществ.

— Пищевой комок, который поступает из желудка в двенадцатиперстную кишку, получает необходимые порции желчи. Идет полноценная активация ферментов поджелудочной железы, что в целом приводит к слаженной работе всех органов пищеварения, дает защиту от паразитов, вирусов и бактерий, а также стимулирует нормальную перистальтику кишечника, — говорит врач.

С чем есть сало

Сало, как и любые жиры, можно употреблять как с белками, так и с углеводами (за исключением фруктов). Его можно сочетать с:

мясными продуктами;

цельнозерновым хлебом;

добавлять в поджарки, овощные рагу.

В случае соблюдения норм потребления сало полноценно и качественно усваивается организмом.

Можно есть сало соленое, по домашним рецептам, смалец, уточняет врач.

Не стоит увлекаться копченым салом. В ходе приготовления оно может подвергаться обработке химическими компонентами для придания запаха и аромата.

Кому нельзя

Ограничивать сало в рационе надо людям с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы, проблемами ЖКТ — гастритами, колитами, синдромом раздраженного кишечника.