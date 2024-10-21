Девушка на каршеринге улетела в реку возле «Москва-Сити» и попала в больницу вместе с пассажиркой

Девушка-водитель каршерингового автомобиля «Черри» в Москве не справилась с управлением, снесла препятствие в виде бордюрного камня и железного забора и слетела с набережной Тараса Шевченко в реку. Об этом сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Москвы».
По сведениям столичной службы ГАИ, инцидент произошел около 2 часов ночи в районе дома 23А — на берегу реки, противоположном тому, где расположен деловой центр «Москва-Сити».
В результате ДТП и 19-летняя водительница карша и ее 20-летняя пассажирка оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.
По сведениям телеграм-каналов, одной из девушек помогли выбраться из воды прохожие, другую позднее спасатели достали из реки в бессознательном состоянии.
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