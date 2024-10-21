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Политика Рёнхап: МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле из-за слухов об отправке военных КНДР на СВО

Рёнхап: МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле из-за слухов об отправке военных КНДР на СВО

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13 комментариев

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало российского посла в Сеуле в связи с появившейся информацией о якобы имевшем место перемещении северокорейских войск в Россию. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает южнокорейское агентство Yonhap News (Рёнхап).

По сведениям издания, первый заместитель министра иностранных дел Ким Хон Гюн изложил позицию правительства во время встречи со спецпредставителем России Георгием Зиновьевым. Посол РФ подтвердил Yonhap, что встречался с Кимом, когда покидал министерство, но отказался отвечать на дальнейшие вопросы.

Позднее пресс-служба посольства РФ подтвердила встречу Зиновьева с Ким Хон Гюном и опубликовала комментарий дипломата. По словам Зиновьева, сотрудничество между РФ и Северной Кореей не направлено против интересов безопасности Южной Кореи и «осуществляется в рамках международного права». Он также отметил, что у России и Южной Кореи «противоположные позиции в вопросе о причине роста напряженности на Корейском полуострове».

Три дня назад российские дипломаты прокомментировали появившиеся слухи об отправке военных из Северной Кореи в зону СВО: представительство Министерства иностранных дел России во Владивостоке написало в связи с этим пост из одного лишь слова: «Страшно???» А затем удалило публикацию. МИД тогда тоже сослался на портал Yonhap, сообщивший, что 1500 солдат из КНДР якобы переброшены во Владивосток и скоро ожидается вторая отправка.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о включении Северной Кореи в конфликт между Россией и Украиной.

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Георгий Зиновьев Посол России Сеул Южная Корея КНДР Вызов в МИД Отправка войск Северная Корея
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Комментарии
13
гастарбайтер
1 час
Предложат и остальных забрать? Хотя если серьёзно: ракеты и солдат КНДР отправляет не просто так... За это Пхеньян явно хочет получить какие-то военные технологии, доступ к которым ему был закрыт последние 40 лет...
Эд Хэммет
54 минуты
Чем больше КНДР помогает РФ в СВО, тем скорее и больше будет помогать Южная Корея Киеву. А возможности Южной Кореи намного больше, чем КНДР. Неужели это не понятно кремлевским стратегам?
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