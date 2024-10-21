Рёнхап: МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле из-за слухов об отправке военных КНДР на СВО

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало российского посла в Сеуле в связи с появившейся информацией о якобы имевшем место перемещении северокорейских войск в Россию. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает южнокорейское агентство Yonhap News (Рёнхап).

По сведениям издания, первый заместитель министра иностранных дел Ким Хон Гюн изложил позицию правительства во время встречи со спецпредставителем России Георгием Зиновьевым. Посол РФ подтвердил Yonhap, что встречался с Кимом, когда покидал министерство, но отказался отвечать на дальнейшие вопросы.

Позднее пресс-служба посольства РФ подтвердила встречу Зиновьева с Ким Хон Гюном и опубликовала комментарий дипломата. По словам Зиновьева, сотрудничество между РФ и Северной Кореей не направлено против интересов безопасности Южной Кореи и «осуществляется в рамках международного права». Он также отметил, что у России и Южной Кореи «противоположные позиции в вопросе о причине роста напряженности на Корейском полуострове».