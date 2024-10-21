Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

ясная погода, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

южн.

 767мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Нет картошки, пусть едят батат
Подготовка к концу света
Промышленный Петербург
Такая золотая осень
Ключевая ставка вырастет?
Спасти рядовое статусом памятника
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Камера сняла, как KIA сбила девочку на Краснопутиловской. От удара с ребенка слетела обувь

Камера сняла, как KIA сбила девочку на Краснопутиловской. От удара с ребенка слетела обувь

4 700
35 комментариев

Авария в Московском районе Петербурга, в результате которой пострадала пятиклассница, попала на видео. Кадры оказались в распоряжении ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 октября. Торопились и девочка, и водитель.

12-летняя школьница угодила под колёса KIA Sportage на Краснопутиловской улице, 85, субботним вечером. Она стояла у пешеходного перехода в компании подростков, но стала единственной, кто не дождался зелёного.

Девочка выбежала на дорогу за секунды до того, как пешеходам загорелся разрешающий сигнал светофора. 23-летний водитель KIA тоже спешил. Судя по кадрам, он ехал на жёлтый. От удара со школьницы слетела обувь. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Проводится проверка.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
KIA Sportage ДТП
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
36
Бабайка2
1 час
И пешеход и водитель нарушали ,оба и виноваты в ситуации. У нас почему-то не штрафуют водителей за езду на запрещающий "жёлтый" вот и результат. Хотя камеры на светофоры много где стоят. Встретились 2 дурака. Но девочке и её родным и близким хреновее, конечно.
Бабайка2
1 час
Посмотрите, водитель уже ехал по зебре на КРАСНЫЙ. Т.е. до этого ЖЁЛТЫЙ 2-3 секунды горел. Обычно 3 сек жёлтый горит. Водителю никто не закрывал обзор светофора, он ехал по прямой, т.е. он видел, что горит жёлтый и не принял никаких мер, а наоборот похоже ускорился. Потому что он всегда так привык ездить. Девочка тоже нарушала, но т.к. средством повышенной опасности рулил водитель авто, то ему и отвечать по строгости, а девочке за ремонт авто может придётся скинутся
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08