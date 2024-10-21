Камера сняла, как KIA сбила девочку на Краснопутиловской. От удара с ребенка слетела обувь

Авария в Московском районе Петербурга, в результате которой пострадала пятиклассница, попала на видео. Кадры оказались в распоряжении ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 октября. Торопились и девочка, и водитель.

12-летняя школьница угодила под колёса KIA Sportage на Краснопутиловской улице, 85, субботним вечером. Она стояла у пешеходного перехода в компании подростков, но стала единственной, кто не дождался зелёного.

Источник: «Фонтанка.ру»

Девочка выбежала на дорогу за секунды до того, как пешеходам загорелся разрешающий сигнал светофора. 23-летний водитель KIA тоже спешил. Судя по кадрам, он ехал на жёлтый. От удара со школьницы слетела обувь. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Проводится проверка.