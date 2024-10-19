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Происшествия Девочку увезли в реанимацию после ДТП на пешеходном переходе на юге Петербурга

Девочку увезли в реанимацию после ДТП на пешеходном переходе на юге Петербурга

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1 комментарий

Тяжёлые травмы получила школьница, которая не дождалась разрешённого сигнала светофора в Московском районе. Подробности сообщили в ГУ МВД по Петербургу 19 октября.

Авария случилась на пешеходном переходе у дома №85 на Краснопутиловской улице в девятом часу вечера. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 12-летняя девочка выбежала на дорогу, не дождавшись зелёного. Её сбил 23-летний водитель Kia Sportage.

Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

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KIA Sportage ДТП Девочка
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Комментарии
1
Генрих Восьмой
11 минут
Интересно: с чьих слов девочка выбежала не дождавшись зелёного сигнала светофора?????
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