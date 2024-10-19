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Происшествия Сбил пешеходов и влетел под автобус. В полиции рассказали подробности ДТП с мотоциклистом на Стойкости

Сбил пешеходов и влетел под автобус. В полиции рассказали подробности ДТП с мотоциклистом на Стойкости

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8 комментариев

Тяжёлые травмы получил мотоциклист, заехавший под автобус в Кировском районе Петербурга 19 октября. Перед столкновением с общественным транспортом он сбил женщину и её 8-летнюю внучку.

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Тяжёлые травмы получил мотоциклист, заехавший под автобус в Кировском районе Петербурга 19 октября. Перед столкновением с общественным транспортом он сбил женщину и её 8-летнюю внучку.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мотоциклист наехал на пешеходов на улице Стойкости, 14, около половины четвёртого дня. По предварительным данным, 64-летняя женщина и девочка переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода, но были в зоне видимости байкера.

«После мотоцикл вырулил на встречную полосу, где столкнулся с автобусом», — рассказали в ведомстве.

В больницу увезли и пешеходов, и 41-летнего мотоциклиста. Мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии. Девочка отделалась ушибами, состояние её бабушки медики оценивают как среднетяжёлое.

Представитель перевозчика уточнял «Фонтанке», что мотоциклист въехал в автобус № 88, стоявший на остановке. В салоне упали трое пассажиров — для них авария обошлась без серьёзных травм.

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ДТП Автобус Мотоциклист
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Комментарии
8
avtech
1 час
бабушку под суд, пока не будет показательных процессов над такими бабами у других мозги на постоянной не встанут
Igor_SPb
1 час
"64-летняя женщина и девочка переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода" - ещё хуже. Сначала писали, что девочка перебегала дорогу в неположенном месте, а теперь оказывается, что взрослая безголовая тащила ребенка под колеса, нарушая правила. Очень частый случай, постоянно взрослые люди, обычно женщины, тащат ребенка на красный или "в неположенном месте", и не раз видел, что ребенок сопротивляется "красный же", более сознателен и правила знает, а взрослые как-будто намеренно хотят ребенку навредить.
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