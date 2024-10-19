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Происшествия В ДТП на Стойкости сошлись девочка, мотоциклист и автобус. Ребенок цел, у мотоциклиста сломана рука

В ДТП на Стойкости сошлись девочка, мотоциклист и автобус. Ребенок цел, у мотоциклиста сломана рука

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1 комментарий

На улице Стойкости возле дома 8 мотоциклист залетел под автобус, уходя от столкновения с девочкой, кадры с места ДТП 19 октября опубликовали в группе «Кировский район» «ВКонтакте».

Как рассказал очевидец, девочка пыталась перебежать дорогу в неположенном месте. Мотоциклисту пришлось принять влево, чтобы не налететь на ребенка. А вот уходить от столкновения с пассажирским транспортом, который следовал по маршруту № 88, было уже поздно.

К счастью для 20 пассажиров автобуса, все закончилось благополучно, с ними все хорошо. Мотоциклист тоже пойдет на поправку, но не скоро: у него, по словам очевидца, сломана рука и другие травмы. И вдребезги разбитый мотоцикл.

Судя по кадрам с места, девочке тоже досталось: она сидела на бордюре вся в слезах и жаловалась на боль в ноге. По данным паблика «Мотосолидарность», в результате столкновения пострадала еще одна женщина.

Представитель компании «Вест-Сервис» уточнил «Фонтанке», что, по предварительным данным, мотоциклист въехал в автобус № 88, когда тот остановился на обязательной остановке для посадки-высадки пассажиров. В салоне упали три человека — обошлось без серьёзных травм.

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ДТП Стойкости Автобус Мотоцикл Девочка
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Комментарии
1
iigaza
15 минут
Жванецкий жил в Ульянке на улице Стойкости, которую он называл улицей Терпимости.
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