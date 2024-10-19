Три региона России ночью были атакованы беспилотниками. В том числе — реактивными

Шестнадцать украинских беспилотников были уничтожены и перехвачены дежурными средствами ПВО в трех регионах России ночью с пятницы на субботу. Об этом утром 19 октября сообщает Министерство обороны.

С полуночи и до 6 утра 13 БПЛА было сбито над территорией Брянской области, 2 — над территорией Ростовской области и 1 — над Белгородской областью, говорится в заявлении оборонного ведомства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал атаку беспилотников на свой регион «массированной» и добавил, что 3 из 13 сбитых БПЛА были реактивными. «В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание», — отчитался глава региона в 06:38.

В 9 утра, уже после отчета Минобороны, Богомаз сообщил об уничтожении еще четырех «БПЛА самолетного типа». Один из них вновь, по его словам, «врезался в нежилое здание». Пострадавших нет.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 02:07 сообщил, что два БПЛА были уничтожены в районе Новошахтинска силами ПВО; по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.