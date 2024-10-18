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Общество Сам себе удалил желчный пузырь? Адвокат пожаловался в военную прокуратуру из-за заявления представителя военкомата

Сам себе удалил желчный пузырь? Адвокат пожаловался в военную прокуратуру из-за заявления представителя военкомата

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10 комментариев

Юристы обратились в военную прокуратуру после заседания в Московском городском суде, где представитель военкомата Царицынского района заявила, что призывник сам себе удалил желчный пузырь без медицинских показаний. Об этом 18 октября рассказал «Фонтанке» адвокат Константин Ерохин.

Молодой человек летом прошлого года перенес операцию по удалению желчного пузыря — у него диагностировали постхолецистэктомический синдром, из-за которого москвич много лет мучился от сильных болей в правом боку. Однако призывная комиссия присвоила ему категорию Б-3 (годен с незначительными ограничениями). Заключение было обжаловано в Высшем военном комиссариате и районном суде, но решение призывной комиссии признали законным.

Дело дошло до Московского городского суда. Слушание проходило в июле этого года, однако подтверждающие записи с камер наблюдения в зале заседания были получены только спустя четыре месяца, рассказал «Фонтанке» Ерохин. На слушании, судя по видео, представитель военкомата заявляет суду: «Показаний к холецистэктомии (операция по удалению желчного пузыря. — Прим. ред.) у призывника не было по данным ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы. — Прим. ред.), удаление желчного пузыря он произвёл сам, потому что было членовредительство».

На вопрос судьи: «Наши люди сами себя, что ли, режут?» — представитель военкомата ответила положительно: «Ну, получается так, лишь бы год не служить в армии».

Юристы же утверждают, что желчекаменная болезнь, которая является показанием для операции по удалению органа, зафиксирована в системе ЕМИАС с 13 лет. В итоге Московский городской суд встал на сторону призывника.

Одновременно с этим адвокаты обратились в военную прокуратуру гарнизона № 231, усмотрев в словах штатного юриста военкомата клевету. «В ходе судебного заседания [юрист] под протокол обвинила [призывника] в уклонении от исполнения обязанностей военной службы якобы путем симуляции болезни». По мнению Константина Ерохина, заявлением о «членовредительстве» представитель военкомата задел честь и достоинство призывника, высмеивая диагноз молодого человека.

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Комментарии
10
Cashmare
43 минуты
есть подозрение, что подобные представители военкоматов сами себе мозг удаляют без медицинских показаний
b48
36 минут
Бред какой то -- сам себе желчный пузырь удалил! Со здоровьем утверждающих подобное всё в порядке?
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