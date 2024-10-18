Сам себе удалил желчный пузырь? Адвокат пожаловался в военную прокуратуру из-за заявления представителя военкомата

Юристы обратились в военную прокуратуру после заседания в Московском городском суде, где представитель военкомата Царицынского района заявила, что призывник сам себе удалил желчный пузырь без медицинских показаний. Об этом 18 октября рассказал «Фонтанке» адвокат Константин Ерохин.

Молодой человек летом прошлого года перенес операцию по удалению желчного пузыря — у него диагностировали постхолецистэктомический синдром, из-за которого москвич много лет мучился от сильных болей в правом боку. Однако призывная комиссия присвоила ему категорию Б-3 (годен с незначительными ограничениями). Заключение было обжаловано в Высшем военном комиссариате и районном суде, но решение призывной комиссии признали законным.

Дело дошло до Московского городского суда. Слушание проходило в июле этого года, однако подтверждающие записи с камер наблюдения в зале заседания были получены только спустя четыре месяца, рассказал «Фонтанке» Ерохин. На слушании, судя по видео, представитель военкомата заявляет суду: «Показаний к холецистэктомии (операция по удалению желчного пузыря. — Прим. ред.) у призывника не было по данным ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы. — Прим. ред.), удаление желчного пузыря он произвёл сам, потому что было членовредительство».