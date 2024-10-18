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Происшествия Петербуржца заподозрили в сексуальном насилии над падчерицей и не дали покинуть страну

Петербуржца заподозрили в сексуальном насилии над падчерицей и не дали покинуть страну

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6 комментариев

Житель Петербурга подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера. Потерпевшей по уголовному делу проходит его 11-летняя падчерица. Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, в СК о насилии заявил биологический отец девочки.

По словам мужчины, 40-летний отчим с мая 2023 года до сентября 2024 года домогался его дочери в квартире на Союзном проспекте. Подозреваемый был задержан оперативниками в Зеленогорске. По данным «Фонтанки», на руках у него уже был билет в Узбекистан — фигурант якобы хотел скрыться в другой стране.

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК возбудил уголовное дело, мужчина процессуально задержан и помещен в ИВС, где ожидает избрания меры пресечения.

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Комментарии
6
Слава России!
1 час
ни дня чтобы шерсть не совершила преступления.
aprahka
1 час
В расход
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