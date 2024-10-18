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Общество В Подмосковье за 2 млрд рублей продают самолет Superjet-100, но летать на нем нельзя

В Подмосковье за 2 млрд рублей продают самолет Superjet-100, но летать на нем нельзя

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11 комментариев

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ выставила на аукцион самолет Superjet-100, который с 2021 года стоит в подмосковном Жуковском. Начальная стоимость лайнера составила 2,018 миллиарда рублей, пишет РБК в пятницу, 18 октября.

Самолет совершил 2202 полета с момента ввода в эксплуатацию в 2016 году. Но регулярных рейсов он не совершал с 2018 года и в настоящее время законсервирован. Также у него нет сертификата летной годности, то есть летать на нем нельзя.

Собственником Superjet является ирландская лизинговая компания RJ Leasing. ВЭБ.РФ планирует переоформить технику на себя до конца ноября 2024 года, а продать — до середины декабря. «Имущество заложено в пользу ВЭБ.РФ в обеспечение обязательств собственника перед продавцом (дата регистрации обременения — 08.12.2022)», — говорится в документах к аукциону. 

Сам самолет произвела российская компания «Яковлев». Она хотела выкупить Superjet в 2021 году, чтобы восстановить и вновь продать. 

Как сообщает глава консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий, стоимость, за которую пытаются продать самолет, слишком высокая. А авиакомпаниям он может быть интересен только «под разборку». 

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов предположил, что самолет могут купить только в случае, если он летает. Покупка с целью восстановления лайнера возможна, однако зависит от цены этих работ. 

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Комментарии
11
-4*
1 час
Совсем скоро вся судьба авиапарка России....
VKuser707577
59 минут
Если за два года самолёт совершил 2202 вылета, то получается, что в среднем он делал три рейса каждые сутки. Это уже не самолёт, а маршрутка какая-то.
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