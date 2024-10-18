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Общество В садоводствах у «Пулково» нашли 35 мигрантов-нелегалов. Теперь им грозит выдворение

В садоводствах у «Пулково» нашли 35 мигрантов-нелегалов. Теперь им грозит выдворение

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4 комментария

Быт более 400 мигрантов прервали сотрудники полиции во время оперативно-профилактического рейда в Московском районе Петербурга. Порядка 30 из них не прошли проверку на соблюдение законности пребывания в стране. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 18 октября.

Проверка коснулась десятка садоводческих товариществ, расположенных в непосредственной близости от аэропорта «Пулково». Как выяснилось, большинство выявленных иностранцев находятся на территории России легально.

Еще у 35 человек выявили нарушения миграционного законодательства. Их доставили в отделы полиции для административного расследования и привлечения к ответственности. Иностранцев, совершивших наиболее грубые нарушения, будет ждать выдворение из страны с запретом въезда на несколько лет.

Ранее «Фонтанка» сообщала о проведении миграционных рейдов в Центральном районе Петербурга. В конце сентября искать документы пришлось 120 обитателям Апраксина двора, в том числе восьмидесяти иностранцам. Вопросы возникли к каждому четвёртому. Спустя несколько дней наш корреспондент стала свидетелем еще одного комплексного рейда в в том же районе.

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Комментарии
4
-4*
7 минут
Рейды для успокоения электората! Каждый день заезжают тысячи штук!
280896530
7 минут
Кто-то отчитался о проделанной работе. Типа не зря зарплату получает. А что дальше? А дальше полная бессмысленность подобных мероприятий, когда ввоз нелегалов организован на государственном уровне.
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