В садоводствах у «Пулково» нашли 35 мигрантов-нелегалов. Теперь им грозит выдворение

Быт более 400 мигрантов прервали сотрудники полиции во время оперативно-профилактического рейда в Московском районе Петербурга. Порядка 30 из них не прошли проверку на соблюдение законности пребывания в стране. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 18 октября.
Проверка коснулась десятка садоводческих товариществ, расположенных в непосредственной близости от аэропорта «Пулково». Как выяснилось, большинство выявленных иностранцев находятся на территории России легально.
Еще у 35 человек выявили нарушения миграционного законодательства. Их доставили в отделы полиции для административного расследования и привлечения к ответственности. Иностранцев, совершивших наиболее грубые нарушения, будет ждать выдворение из страны с запретом въезда на несколько лет.
Ранее «Фонтанка» сообщала о проведении миграционных рейдов в Центральном районе Петербурга. В конце сентября искать документы пришлось 120 обитателям Апраксина двора, в том числе восьмидесяти иностранцам. Вопросы возникли к каждому четвёртому. Спустя несколько дней наш корреспондент стала свидетелем еще одного комплексного рейда в в том же районе.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.