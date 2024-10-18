В садоводствах у «Пулково» нашли 35 мигрантов-нелегалов. Теперь им грозит выдворение

Быт более 400 мигрантов прервали сотрудники полиции во время оперативно-профилактического рейда в Московском районе Петербурга. Порядка 30 из них не прошли проверку на соблюдение законности пребывания в стране. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 18 октября.

Еще у 35 человек выявили нарушения миграционного законодательства. Их доставили в отделы полиции для административного расследования и привлечения к ответственности. Иностранцев, совершивших наиболее грубые нарушения, будет ждать выдворение из страны с запретом въезда на несколько лет.