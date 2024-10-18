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Политика Процесс вступления Грузии в ЕС остановлен

Процесс вступления Грузии в ЕС остановлен

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4 комментария

Процесс вступления Грузии в Евросоюз де-факто остановлен ввиду того, что действия правительства этой страны противоречат европейским ценностям. Об этом 17 октября заявили лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе.

Европейские лидеры призвали грузинские власти провести глубокие демократические реформы, отвечающие требованиям евроинтеграции, а Евросовет выразил надежу на то, что скорые парламентские выборы пройдут в Грузии свободно и честно, с предоставлением доступа местным и иностранным наблюдателям.

На саммите также заявили о готовности поддерживать на европейском пути грузинский народ, противопоставив его правительству страны.

Ранее в Грузии подписали закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды и смены пола, а также приняли закон об иноагентах.

* — в России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

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Грузия Евроинтеграция Евросоюз Закон об иноагентах ЕС
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Комментарии
4
Сила в Правде!!
43 минуты
грузинам жить в горах по барабану как отстаньте уже от них.
Artimenga
34 минуты
В ЕС все никак не могут понять, что их "ценности", вовсе не ценности, а половая распущенность и вседозволенность.
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