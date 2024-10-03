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Общество В Грузии подписали закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды

В Грузии подписали закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды

1 339
10 комментариев

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды после того, как накануне президент страны Саломе Зурабишвили решила не утверждать документ. Об этом в четверг, 3 октября, сообщает ТАСС.

Как объясняет председатель парламента республики, согласно Конституции Грузии, было принято решение подписать закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», несмотря на отказ президента это сделать. Утверждение закона о запрете ЛГБТ*-пропаганды объясняют тем, что «документ опирается на разумные доводы, исторический опыт и веками укоренившиеся христианские, грузинские и европейские ценности».

При этом Шалва Папуашвили прокомментировал позицию президента. По его словам, такие действия Саломе Зурабишвили символичны и говорят о том, что глава страны является «номинальным лидером оппозиции». Как подчеркнул спикер парламента, он осознает, что принятие закона о запрете ЛГБТ*-пропаганды вызовет критику со стороны западных партнеров, но грузины не боятся этого.

Закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» был представлен в грузинском парламенте в июне этого года. Документ запрещает пропаганду ЛГБТ, а также митинги и собрания, направленные на пропаганду идентификации с другим полом, однополых отношений и так далее. 17 сентября парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете ЛБГТ*-пропаганды и смены пола. Против не проголосовал ни один из 84 депутатов.

* В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

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Комментарии
10
alexadmin
45 минут
Кто-то может распедалить, чо там вообще происходит? Грузия-наш или что все это значит?
Entrenador2005
3 минуты
Пока грузины не стесняются ходить на демонстрации и высказывать свое отношение к правительству и парламенту, я спокоен за них и за их страну.
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