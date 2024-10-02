Президент Грузии не подписала закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды

По словам сотрудницы администрации Зурабишвили, президент не подписала закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Тем не менее на документ не было наложено вето — его вернули в парламент без подписи Саломе Зурабишвили. Законодательство Грузии предусматривает такую процедуру.

Напомним, закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» был представлен в грузинском парламенте в июне этого года. Документ запрещает пропаганду ЛГБТ, а также митинги и собрания, направленные на пропаганду идентификации с другим полом, однополых отношений и так далее. 17 сентября парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете ЛБГТ*-пропаганды и смены пола. Против не проголосовал ни один из 84 депутатов.