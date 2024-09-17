В Грузии в окончательном чтении приняли запрет пропаганды ЛГБТ* и смены пола

Парламент Грузии 17 сентября принял в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете ЛБГТ*-пропаганды и смены пола. Против не проголосовал ни один депутат, сообщает грузинская телерадиокомпания «Имеди».



За принятие закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» проголосовали 84 депутата . Документ запрещает однополым парам вступать в брак, усыновлять и удочерять детей. Под запретом также окажутся операции по смене пола и обозначение в документах пола, отличного от «генетического». Помимо этого, закон запрещает пропаганду ЛГБТ, а также митинги и собрания, направленные на пропаганду идентификации с другим полом, однополых отношений и так далее.