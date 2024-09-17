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    В Грузии в окончательном чтении приняли запрет пропаганды ЛГБТ* и смены пола

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    Парламент Грузии 17 сентября принял в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете ЛБГТ*-пропаганды и смены пола. Против не проголосовал ни один депутат, сообщает грузинская телерадиокомпания «Имеди».

    За принятие закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» проголосовали 84 депутата. Документ запрещает однополым парам вступать в брак, усыновлять и удочерять детей. Под запретом также окажутся операции по смене пола и обозначение в документах пола, отличного от «генетического». Помимо этого, закон запрещает пропаганду ЛГБТ, а также митинги и собрания, направленные на пропаганду идентификации с другим полом, однополых отношений и так далее.

    Одновременно парламентарии приняли и другие законы, входящие в пакет с этой инициативой. Так, 17 мая, Всемирный день борьбы с гомофобией и трансфобией, в Грузии объявят Днем святости семьи и уважения к родителям.

    Закон будет отправлен на подпись президенту страны Саломе Зурабишвили.

    Ранее в Грузии приняли закон об иноагентах. Он вступил в силу в июне.

    * В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

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    ГрузияЗаконопроектЛГБТ-пропаганда
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