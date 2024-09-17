В Грузии в окончательном чтении приняли запрет пропаганды ЛГБТ* и смены пола

Парламент Грузии 17 сентября принял в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете ЛБГТ*-пропаганды и смены пола. Против не проголосовал ни один депутат, сообщает грузинская телерадиокомпания «Имеди».
За принятие закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» проголосовали
Одновременно парламентарии приняли и другие законы, входящие в пакет с этой инициативой. Так,
Закон будет отправлен на подпись президенту страны Саломе Зурабишвили.
Ранее в Грузии приняли закон об иноагентах. Он вступил в силу в июне.
* В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.