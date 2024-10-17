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Город В Смольном рассказали о планах на зимнюю уборку

В Смольном рассказали о планах на зимнюю уборку

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11 комментариев

В Петербурге продолжат тестировать роботов-уборщиков зимой — сообщил губернатор Евгений Разумишкин во время прямой линии правительства Петербурга 17 октября. При этом укомплектованность обычных дворников в городе, по данным Смольного, достигла 92%.

Первого робота-уборщика по имени «Пиксель» в Петербурге запустили в августе 2024-го. Он разработан компанией «Автономика» — резидентом кластера «Ломоносов» научно-технологической долины МГУ. Такие роботы хорошо себя показали в Москве: в феврале столичные власти объявили, что улицы города будут убирать 12 «Пикселей».

«Летом они показали себя неплохо. Но мы договорились о том, что мы посмотрим, как они работают зимой. Этой зимой будет тестовая эксплуатация этих беспилотников. В основном в садах и скверах наших. Если зимой они тоже зарекомендуют себя неплохо, будем готовить предложение по их использованию в круглогодичном периоде», — рассказал Евгений Разумишкин.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Петербурге решается проблема с укомплектованностью дворниками. Он сообщил, что на сегодня количество дворников составляет 92% от необходимого, в некоторых районах этот показатель достигает 100%. Укомплектованность механизаторами для уборки дворов — около 90%. Показатели по рабочим для уборки дорог несколько ниже — отметил вице-губернатор.

Правительство постаралось наладить логистику, инфраструктуру и нормативную базу таким образом, чтобы уборка городских территорий была максимально эффективной даже при недостаточной численности рабочих.

«На Петроградской стороне откроем стоянку для снегоуборочной техники в этом году. Потому что в прошлом году Петроградка вызывала огромное количество вопросов. У нас там не было баз. Принято решение под мостом Бетанкура расположить технику, которая будет заниматься уборкой тротуаров, более 40 машин», — рассказал Разумишкин.

Обработку от гололеда планируют проводить, прежде всего, солью и песко-соляной смесью. Дороги и пешеходные дорожки продолжат превентивно поливать солевым раствором перед снегопадами — это предотвращает образование льда и упрощает работу дворников.

«В прошлом году мы старались не использовать лишний раз песок. И как вы могли заметить, практически не было пылевых бурь. Раньше на них было много жалоб. <…> Мы будем разумно использовать все методы, которые позволят нам качественно убирать город», — отметил Разумишкин.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как преодолеть трудности уборки дорог и тротуаров в Петербурге.

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Евгений Разумишкин Уборка города Пиксель Робот-уборщик Дворники Снегоуборочная техника
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Комментарии
11
SariusBeggins
1 час
Спасибо, насмотрелись уже на этих уборщиков и обещальщиков
Поджарый Кабан
1 час
План краткий: весной всё само растает
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