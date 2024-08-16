В Петербурге протестировали робота-уборщика «Пиксель»

Вице-губернатор Евгений Разумишкин рассказал в своем телеграм-блоге 16 августа, что на улицах Петербурга появится первый робот-уборщик «Пиксель». Его уже протестировали рядом с «Газпром Ареной».
вице-губернатор Евгений Разумишкин
«Пиксель» разработан московской компанией «Автономика» — резидентом кластера «Ломоносов» научно-технологической долины МГУ «Воробьевы горы». Он умеет подметать тротуары, проводить влажную уборку и сгребать снег. Должен автоматически останавливаться в случае приближения человека или животного. Управлять им можно дистанционно, при помощи джойстика. Заряда аккумулятора хватает на
Первый такой робот на улицах Москвы появился весной 2023 года. В феврале
Как отметил вице-губернатор Евгений Разумишкин, «Пиксель» будет проходить тестирование в парках Петербурга.
«Интересный опыт для Петербурга. Будем тестировать в летний и зимний период, чтобы сформировать полное мнение о работе машины, вынести свои замечания и предложения производителю», — написал Разумишкин.
Ранее петербургские власти неоднократно рассказывали о нехватке дворников и механизаторов. Зимой в некоторых районных жилищных агентствах города количество вакантных мест на этих позициях