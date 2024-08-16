В Петербурге протестировали робота-уборщика «Пиксель»

Вице-губернатор Евгений Разумишкин рассказал в своем телеграм-блоге 16 августа, что на улицах Петербурга появится первый робот-уборщик «Пиксель». Его уже протестировали рядом с « Газпром Ареной ».

«Пиксель» разработан московской компанией «Автономика» — резидентом кластера «Ломоносов» научно-технологической долины МГУ «Воробьевы горы». Он умеет подметать тротуары, проводить влажную уборку и сгребать снег. Должен автоматически останавливаться в случае приближения человека или животного. Управлять им можно дистанционно, при помощи джойстика. Заряда аккумулятора хватает на 16 часов беспрерывной работы.

Первый такой робот на улицах Москвы появился весной 2023 года. В феврале 2024-го московские власти сообщили о выводе на улицы города двенадцати таких устройств. На постоянной основе они начали работать в парках Кузьминки, Сокольники и 50-летия Октября.



Как отметил вице-губернатор Евгений Разумишкин, «Пиксель» будет проходить тестирование в парках Петербурга.

