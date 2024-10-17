«Сила выносливости на уровне ДНК»: основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала об абьюзе в супружеской жизни

Основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала об абьюзивных отношениях, с которыми столкнулась, будучи замужем за Владиславом Бакальчуком. Признание она сделала 17 октября на женском форуме BeWoman в Алма-Ате.

Вспоминать в подробностях и рассказывать о психологическом давлении и насилии со стороны супруга Ким не захотела, лишь мельком осветив некоторые эпизоды — когда она с маленькими детьми бежала за машиной, в которой поехал муж, или когда выкидывались и разбивались вещи.

«Меня сейчас многие спрашивают, как же я столько лет терпела? — продолжила Татьяна Ким. — Неужели это случилось в один день, что тебя начали притеснять, абьюзить? — процитировала она вопросы в свой адрес и дала ответ: — Конечно, нет, но, видимо, это сила выносливости на уровне ДНК», — сказала она и сослалась на историю государства, за время которой «сколько приходилось терпеть» (цитата по РИА Новости).

Залогом успешных и крепких отношений в семье она назвала равноправие.

Основательница Wildberries подала на развод с супругом в июле текущего года. В октябре Татьяна Бакальчук официально сменила фамилию.