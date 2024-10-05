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Общество Теперь — Ким. Татьяна Бакальчук официально сменила фамилию

Теперь — Ким. Татьяна Бакальчук официально сменила фамилию

1 581
18 комментариев

Соосновательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук 5 октября официально сменила фамилию. Теперь она Ким, стало известно из ее телеграм-канала.

О смене фамилии Ким объявила 23 сентября. «Лучший выбор — оставаться собой всегда», — написала она тогда.

Перед этим 18 сентября ее бывший супруг, сооснователь WB Владислав Бакальчук, в сопровождении группы мужчин попытался попасть в офис компании в центре Москвы. Туда его не пустили. Начался конфликт, который закончился дракой и стрельбой. Погибли два человека.

Суд арестовал около 30 человек, был задержан и Бакальчук. Однако после предъявления обвинений по нескольким тяжким статьям, в числе которых и об убийстве, он был отпущен на свободу. Позднее он заявил, что продолжит борьбу, и сравнил себя с доном Корлеоне.

Конфликт между бывшими супругами стал публичным после того, как Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой не допустить «рейдерского захвата бизнеса». Татьяна Ким позднее дала интервью, где объяснила, что вести бизнес по-старому уже нельзя.

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Комментарии
18
282525311
2 часа
Оставаться собой всегда - но если национальность кореянка, то и имя должно быть корейское. Или это другое?
Mies
1 час
Какая важная новость.
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