Теперь — Ким. Татьяна Бакальчук официально сменила фамилию

Перед этим 18 сентября ее бывший супруг, сооснователь WB Владислав Бакальчук, в сопровождении группы мужчин попытался попасть в офис компании в центре Москвы. Туда его не пустили. Начался конфликт, который закончился дракой и стрельбой. Погибли два человека.

Суд арестовал около 30 человек, был задержан и Бакальчук. Однако после предъявления обвинений по нескольким тяжким статьям, в числе которых и об убийстве, он был отпущен на свободу. Позднее он заявил, что продолжит борьбу, и сравнил себя с доном Корлеоне.