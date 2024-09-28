«Пусть враги думают, что я повержен»: Бакальчук сравнил себя с доном Корлеоне из «Крестного отца»

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук уверен, что классический фильм «Крестный отец» является отражением его жизни. В своем телеграм-канале 28 сентября он написал, что произведение для него — «история о семье, чести и выдержке», а события, которые происходят с ним, «будто зеркально отражают сцены из фильма».



По словам Бакальчука, он, как и дон Корлеоне, столкнулся с предательством со стороны тех, кого считал семьей. Бизнесмен считает, что события, которые разворачиваются вокруг него сейчас, тянут на четвертую часть «Крестного отца».



«Сейчас вокруг меня разворачивается сценарий, который я бы назвал «Часть 4: Крестный отец возвращается», — уверен Бакальчук. Противники «окружили» его со всех сторон, считает Бакальчук, однако сдаваться он не собирается и «намерен идти до конца».



«Пусть враги думают, что я повержен, — но это лишь начало новой главы», — написал Бакальчук.



Бизнесмена после конфликта и перестрелки у офиса Wildberries 18 сентября в Москве предъявили обвинение сразу по нескольким уголовным статьям: убийство, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов и самоуправство. К офису WB Бакальчук пришел в сопровождении нескольких мужчин, которые и устроили конфликт, перетекший в перестрелку. Погибли два человека, арестованы более 30 участников. Сам Бакальчук, несмотря на обвинения, находится на свободе.

