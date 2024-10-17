Смольный: количество китайских туристов в Петербурге в 2024 году выросло в три раза

За девять месяцев 2024 года Петербург посетили 8,7 млн туристов, что на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом 17 октября заявил замглавы комитета по развитию туризма Евгений Панкевич в ходе заседания комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству в Законодательном собрании.

По итогам всего года власти Северной столицы рассчитывают достичь показателей 2019 года и принять 10,5 млн гостей. «Мы понимаем, что догоним и скорее всего перегоним эту цифру», — сказал Евгений Панкевич. По словам чиновника, в основном турпоток растет за счет внутреннего туризма. Но увеличивается и число иностранцев.

Так, турпоток из Китая вырос в три раза, до 20 тысяч человек, из Ирана — в два раза, до 19 тысяч человек. Речь идет о путешественниках, которые приезжают по программе группового безвизового режима, уточнили в комитете по развитию туризма.

Число туристов из Индии выросло на 15% и достигло 10 тысяч человек, отметил Евгений Панкевич.

Также, по словам Евгения Панкевича, в этом году в бюджет поступило уже 560 млн рублей курортного сбора. В следующем году, после того как его сменит туристический налог, власти Северной столицы рассчитывают собрать порядка 1 млрд рублей.

Накануне заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что туристический поток в Санкт-Петербург в недавно завершившемся сезоне вырос на 20%. Ранее Путин удивился тому, что Петербург только на третьем месте по популярности у туристов в России. И ответ губернатора его не удовлетворил. Впрочем, Беглов пообещал, что с развитием масштабного туристического проекта — круглогодичного морского курорта «Горская» — Петербург займет первое место по туризму.