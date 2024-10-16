Турпоток вырос в Петербурге на 20%. Путину назвали точное количество туристов

Туристический поток в Санкт-Петербург в недавно завершившемся летнем турсезоне вырос на 20%. Об этом заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил на совещании Владимира Путина с членами правительства.

По информации Чернышенко, всего Северную столицу посетили 2,5 миллиона гостей.

Для сравнения: постоянные лидеры — Краснодарский край и Москва — приняли более трёх миллионов человек каждый.

Ранее Путин удивился тому, что Петербург только на третьем месте по популярности у туристов в России. И ответ губернатора его не удовлетворил. Впрочем, Беглов пообещал, что с развитием масштабного туристического проекта — круглогодичного морского курорта «Горская» — Петербург займет первое место по туризму.

«Фонтанка» также рассказывала, как в новом сезоне туристов «разводили» на деньги в Петербурге.