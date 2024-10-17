Проходящим нет дела до того, что происходит. Автор фанерных фигур у Ростральных колонн — о том, как реагируют на инсталляции

Утром 17 октября у Ростральных колонн в центре Петербурга были замечены необычные персонажи. Как оказалось, фигуры из фанеры появились там накануне вечером. «Фонтанка» связалась с автором инсталляции, работающим под псевдонимом Maestro Jackie.

Размещать работы на улицах города молодой человек, по его признанию, начал в 2020 году. В то время, когда действовал локдаун. На установку инсталляций, по его словам, прохожие обычно никак не реагируют.

«Кто-то просит сфотографировать момент установки или изготовления работы. Кто-то сопровождает одобрительными возгласами, но это буквально десятые доли секунд. Чаще всего в моменте — отсутствие реакции», — поделился он.

Молодой человек признался, что опыта взаимодействия с городскими структурами у него нет, однако сам он старается «отталкиваться от уважения к общественно значимым местам». Отсюда и выбор материалов, не оставляющих физические следы.

Иногда не проходит даже 10 минут после установки работ на улице — их практически мгновенно убирают представители городских организаций. «К этому отношусь с пониманием, потому что это их работа. Я не мыслю категориями „уберут/не уберут“», — подчеркнул Maestro Jackie. Сначала он продумывает место, где хочет разместить свою будущую работу, затем рождается эскиз.

«Додумываю, как не скатиться в обычный вандализм или не вызвать негативную реакцию у зрителя. Все мы живем в едином городском пространстве, и его нужно уважать», — заключил он.

Утром 17 октября фотограф «Фонтанки» запечатлел фигуры у Ростральных колонн. Буквально через полчаса после этого в пресс-службе «Петербурггаза» сообщили, что инсталляции убраны.