У Ростральных колонн замечены неожиданные гости. Двое оказались «приклеены» к памятнику

Двух необычных отдыхающих заметили утром в четверг у Ростральных колонн Петербурга. Фигуры молодых людей оказались сделаны из фанеры. Об этом 17 октября рассказал читатель «Фонтанки». Наш фотограф успел застать необычную картину.
У одной из колонн в позе лотоса расположился молодой человек в красных кедах. У второй колонны стоит фигура, отчетливо похожая на образ классического гопника. Парень в штанах с лампасами присел на корточки и что-то рассматривает у себя в смартфоне.
По словам читателя «Фонтанки», фигуры были замечены ранним утром. В районе 11 часов дня их еще можно было застать. К полудню, как нам сообщили в пресс-службе «Петербурггаза», обе инсталляции были убраны.
«Фонтанка» продолжает выяснять, каким образом персонажи появились у Ростральных колонн.
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