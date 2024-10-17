У Ростральных колонн замечены неожиданные гости. Двое оказались «приклеены» к памятнику

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Двух необычных отдыхающих заметили утром в четверг у Ростральных колонн Петербурга. Фигуры молодых людей оказались сделаны из фанеры. Об этом 17 октября рассказал читатель «Фонтанки». Наш фотограф успел застать необычную картину.

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

У одной из колонн в позе лотоса расположился молодой человек в красных кедах. У второй колонны стоит фигура, отчетливо похожая на образ классического гопника. Парень в штанах с лампасами присел на корточки и что-то рассматривает у себя в смартфоне.

По словам читателя «Фонтанки», фигуры были замечены ранним утром. В районе 11 часов дня их еще можно было застать. К полудню, как нам сообщили в пресс-службе «Петербурггаза», обе инсталляции были убраны.

1 из 7 Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» продолжает выяснять, каким образом персонажи появились у Ростральных колонн.