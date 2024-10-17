Реконструкцию трампарка им. Блохина на Большой Посадской оценили почти в 10 млрд. Она начнется в следующем году

Третий трамвайный парк им. Блохина на Большой Посадской улице реконструируют в 2025–2028 годах. Именно отсюда сейчас выпускают «Довлатовых» и «Достоевских».



По данным «Фонтанки», в проекте адресно-инвестиционной программы заложена реконструкция трампарка за 9,7 млрд рублей. Начать предполагается во втором полугодии 2025 года, в него вписаны 203 млн. В следующие три года предполагается потратить 3,7 млрд, 3,4 млрд и 2,5 млрд соответственно.

«Фонтанка» рассказывала, что начать реконструкцию трампарка с историческим депо предполагалось раньше, однако затем проект перенесли из-за экономической конъюнктуры. Именно под эксклюзивно малые радиусы этого парка составляли техзадание для трамваев в дизайне ретро «Достоевский» и «Довлатов», которых в город должны в итоге поставить 76 единиц.



Вторая площадка Третьего парка находится на Среднем проспекте Васильевского острова. Его тоже ждет реконструкция со строительством нового большого музея электрического транспорта.