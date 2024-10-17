Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

1 м/c,

зап.

 772мм 84%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,15
EUR 105,76
В Купчино едет первый трампарк
Каково жить в Шушарах
Промышленный Петербург
Успеют ли достроить склад WB
Суд над "Весной"*
Что пытаются сберечь как памятники
ТОП-50 школ Петербурга
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия «Всем лежать!» Суд отправил в колонию разбойников, взявших на прицел мать с ребёнком в Петербурге

«Всем лежать!» Суд отправил в колонию разбойников, взявших на прицел мать с ребёнком в Петербурге

Больше десяти лет на двоих получили двое из Дагестана после похищения пары смартфонов на севере Петербурга. Чтобы забрать более чем скромную добычу, они избили хозяев и взяли на прицел мать с ребёнком.

1 962
5 комментариев

О приговоре 17 октября сообщает прокуратура Петербурга. Приморский райсуд признал виновными в разбое Муслима Абдулмуслимова и Артура Мехтиханова. Согласно материалам, мартовским вечером 2023 года они ворвались в квартиру на улице Маршала Новикова с криками «Всем лежать!» и набросились на хозяев.

Ни град ударов, ни оружие не помогли получить от двух жильцов квартиры деньги. Тогда налётчики переключились на женщину с ребёнком и направили пистолет на них.

Добыть наличные не удалось. Обыск тоже не увенчался успехом. Преступники ушли, прихватив два телефона.

«Фонтанка» писала, что обоих фигурантов задержали в съёмной квартире на Вербной. По предварительным данным, они отобрали деньги и смартфоны у гостей хозяйки, а потом с помощью ножа и пистолета вынудили привести их на Маршала Новикова. В прошлом старшего — статьи об изнасиловании, грабеже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Суд назначил Абдулмуслимову 7,6 года в колонии строгого режима. Мехтиханов получил 4 года общего режима.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Нападение
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Paul3390
1 час
Опять финны со шведами у нас безобразят.. Судя по фамилиям...
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Какой гуманный российский суд - 4 года за вооруженный грабеж. И 7 лет для рецидивиста.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09