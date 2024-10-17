«Всем лежать!» Суд отправил в колонию разбойников, взявших на прицел мать с ребёнком в Петербурге

О приговоре 17 октября сообщает прокуратура Петербурга. Приморский райсуд признал виновными в разбое Муслима Абдулмуслимова и Артура Мехтиханова. Согласно материалам, мартовским вечером 2023 года они ворвались в квартиру на улице Маршала Новикова с криками «Всем лежать!» и набросились на хозяев.

Ни град ударов, ни оружие не помогли получить от двух жильцов квартиры деньги. Тогда налётчики переключились на женщину с ребёнком и направили пистолет на них.

Добыть наличные не удалось. Обыск тоже не увенчался успехом. Преступники ушли, прихватив два телефона.

«Фонтанка» писала, что обоих фигурантов задержали в съёмной квартире на Вербной. По предварительным данным, они отобрали деньги и смартфоны у гостей хозяйки, а потом с помощью ножа и пистолета вынудили привести их на Маршала Новикова. В прошлом старшего — статьи об изнасиловании, грабеже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Суд назначил Абдулмуслимову 7,6 года в колонии строгого режима. Мехтиханов получил 4 года общего режима.