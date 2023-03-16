Петербурженка пришла в гости к разбойникам и проводила их к другу

В Приморском районе Петербурга по подозрению в разбое задержаны двое нарушителей законов гостеприимства. В ближайшие дни навещать их будут разве что люди в погонах.
С протоколами о мелком хулиганстве и перспективой уголовного дела в отделе полиции свыкаются уроженцы Дагестана 48 и 45 лет, стало известно «Фонтанке» 16 марта. В Петербурге они снимают комнату на Вербной улице. По предварительным данным, квартиру делят с хозяйкой. Она же вечером 9 марта пригласила 31-летнюю подругу.
Жительница Коломяг пришла с молодым человеком, встретили их не слишком радушно. Как позже рассказал мужчина, квартиросъёмщики, отобрали у них смартфоны, смарт-часы, 4,6 тысячи наличными и посмели заглянуть в переписку.
Увидев приглашение от знакомого петербурженки, написавшего ей около десяти часов вечера, напросились в гости. Свою компанию навязывали с помощью ножа и пистолета. На улице Маршала Новикова женщину вынудили позвонить в домофон, хозяина квартиры избили. Досталось и его соседке.
На Вербную двое жильцов, по версии полиции, возвращались с новыми телефонами. Там же накануне мужчины были задержаны оперативниками уголовного розыска. В их комнате нашлись почти полтора десятка телефонов и пара пистолетов.
По предварительной информации «Фонтанки», за плечами старшего из задержанных статьи об изнасиловании, грабеже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В родной республике он под административным надзором.