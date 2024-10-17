Мужчинам из табора в Верхних Осельках вручили повестки в военкомат

В отделе полиции, куда из деревни Верхние Осельки уехали более 40 представителей кочевого народа, начали вручение повесток в военный комиссариат, сообщает 17 октября пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Всего документ был вручен 32 мужчинам, уточнили в главке.

На этой неделе целый табор из Верхних Осельков устроил потасовку с сотрудниками полиции, которые пытались задержать 19-летнего водителя «Жигулей» — молодой человек скрылся, как только к машине подошел инспектор ДПС. Сегодня Всеволожский горсуд признал его виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) и назначил 3 суток административного ареста.

Кроме того, в деревню нагрянули силовики и увезли с собой более сорока мужчин . Лишились в поселении не только мужчин, но и автомобилей — у тринадцати машин, в том числе баронского JAC, выявили признаки лукавства с номерами. Расследуется уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).