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Происшествия Табор отбил нарушителя у инспекторов ДПС в Ленобласти. За дело взялся СК

Табор отбил нарушителя у инспекторов ДПС в Ленобласти. За дело взялся СК

Сотрудники полиции вновь заинтересовались табором в деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленобласти. На днях там буквально отбили нарушителя у инспекторов ДПС.

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38 комментариев

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 октября, 14 октября около 23:20 у дома 87 по Ленинградской улице в Верхних Осельках наряд ГАИ остановил автомобиль ВАЗ-2110. Однако при приближении инспектора водитель «Лады» внезапно дал по газам и попытался скрыться. Началась погоня.

Несколько минут спустя «Лада» остановилась возле одного из частных домов на улице Космонавтов, а ее водитель выбежал из машины и скрылся в толпе людей, что находились во дворе. А те стали оказывать сопротивление инспекторам, толкали, хватали за форму и вели себя агрессивно. Видео того, как выгоняли сотрудников дорожной полиции, опубликовал «Дорожный инспектор». Как написали в группе, инспекторы ДПС пытались задержать малолетнего нарушителя, но «толпа из примерно 50 человек просто отбила его».

На попавшее в Сеть видео отреагировал Следственный комитет. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейских, сообщает пресс-служба СК РФ. Следственный отдел по городу Мурино возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Полиция Петербурга и Ленобласти проводит комплекс мероприятий по привлечению к ответственности как нарушителя ПДД, которого пытались задержать инспекторы, так и людей, что оказали им сопротивление, добавили в главке.

Отметим, что в конце сентября деревню Верхние Осельки, где проживают представители кочевого народа, уже посещали правоохранители. Тогда сотрудники уголовного розыска провели там профилактический рейд после выявленных «фактов национального промысла». В отдел доставили 16 мужчин.

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Комментарии
38
Telman_spb
2 часа
удивительно, что сразу на помощь не приехали всевозможные группы быстрого реагирования ! удивительно что для решения этого вопроса нужно указание Председателя СК!
EveReady
1 час
Ха-ха, всякие бармалеи с цыганами могут крыть матом и пинать ментов и за это только проблеять извинения на камеру надо, и гуляй дальше. Местного Васеньку за подобные деяния закроют сразу. С - справедливость, р - равенство 👍
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