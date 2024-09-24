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Происшествия Полиция потревожила табор в Верхних Осельках, заставила строиться и увезла мужчин

Полиция потревожила табор в Верхних Осельках, заставила строиться и увезла мужчин

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19 комментариев

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД провели профилактический рейд в деревне Верхние Осельки Всеволожского района. Там проживают представители кочевого народа, к которому у полиции накопились вопросы.

Визит стал ответом на выявленные в начале сентября «факты национального промысла» — продажу белья по завышенным ценам. Так, пенсионер из деревни Оржицы купил у навязчивого коммивояжера одеяло и пару подушек аж за 90 тысяч рублей. Еще одной жертвой продавцов стал пожилой мужчина из Соснового Бора. Задержанный 29-летний торговец признался, что дедушка не единственный его покупатель. Адреса тех, кто приобрел у него постельные принадлежности, он внезапно забыл. Иных потерпевших сейчас как раз ищут следователи, возбудившие дело о мошенничестве.

Рейд в Верхних Осельках завершился доставлением в отдел 16 мужчин. Их дактилоскопировали, проверили на причастность к преступлениям и соблюдение требований постановки на воинский учет.

Кинологи с собаками осмотрели дома и машины, припаркованные в деревне. Никаких запрещенных веществ, впрочем, не нашли. Также полиция побеседовала в целях профилактики с бароном общины.

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Комментарии
19
282694747
1 час
Естественно ничего не нашли, про внезапный рейд барон знал за сутки
Kostiks
31 минута
Уж слишком просто. Барона заранее предупредили и сделали показуху для отчета?
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