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Общество Полиция показала, как силовики вывозили табор из Верхних Осельков

Полиция показала, как силовики вывозили табор из Верхних Осельков

Несколько автобусов и сотня полицейских потребовались, чтобы перевезти табор из Верхних Осельков в отделы. Оперативным видео 17 октября поделились в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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3 комментария

Из деревни, где обосновался вольный народ, в четверг вывезли более сорока мужчин. Их строили, ставили к стене и просили не мусорить в автобусах. Свободных мест в транспорте, судя по кадрам, не было.

Как уточнили в главке, за редким исключением в таборе временно остались только женщины. Мужскую часть населения проверяют на причастность к различным нарушениям закона. В отделах на память о себе они оставляют ДНК, отпечатки пальцев и следы обуви.

Лишились в поселении не только мужчин, но и автомобилей. У тринадцати машин, в том числе у баронского JAC, выявили признаки лукавства с номерами. На время экспертизы автомобили поместили на спецстоянку.

Кроме того, выяснилось, что большинство домов в деревне — самострой. Информацию об этом следователи намерены довести до компетентных органов.

Визит силовиков стал ответом на активное сопротивление местных жителей, укрывших от Госавтоинспекции нарушителя ПДД 14 октября. Своего не выдавали, толкая инспекторов и хватая их за форму.

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Комментарии
5
VKuser15335355
7 минут
Ничего себе, там наверно и золотые унитазы есть. Насколько я помню там женщины тоже участвовали в нападении, что с ними? Интересно сколько налогов заплатил этот табор?
твой отец ля
9 минут
сразу почему так не делать?
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