Полиция показала, как силовики вывозили табор из Верхних Осельков

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Из деревни, где обосновался вольный народ, в четверг вывезли более сорока мужчин. Их строили, ставили к стене и просили не мусорить в автобусах. Свободных мест в транспорте, судя по кадрам, не было.

Как уточнили в главке, за редким исключением в таборе временно остались только женщины. Мужскую часть населения проверяют на причастность к различным нарушениям закона. В отделах на память о себе они оставляют ДНК, отпечатки пальцев и следы обуви.

Лишились в поселении не только мужчин, но и автомобилей. У тринадцати машин, в том числе у баронского JAC, выявили признаки лукавства с номерами. На время экспертизы автомобили поместили на спецстоянку.

Кроме того, выяснилось, что большинство домов в деревне — самострой. Информацию об этом следователи намерены довести до компетентных органов.

Визит силовиков стал ответом на активное сопротивление местных жителей, укрывших от Госавтоинспекции нарушителя ПДД 14 октября. Своего не выдавали, толкая инспекторов и хватая их за форму.