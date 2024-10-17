Полиция показала, как силовики вывозили табор из Верхних Осельков

Из деревни, где обосновался вольный народ, в четверг вывезли более сорока мужчин. Их строили, ставили к стене и просили не мусорить в автобусах. Свободных мест в транспорте, судя по кадрам, не было.
Как уточнили в главке, за редким исключением в таборе временно остались только женщины. Мужскую часть населения проверяют на причастность к различным нарушениям закона. В отделах на память о себе они оставляют ДНК, отпечатки пальцев и следы обуви.
Лишились в поселении не только мужчин, но и автомобилей. У тринадцати машин, в том числе у баронского JAC, выявили признаки лукавства с номерами. На время экспертизы автомобили поместили на спецстоянку.
Кроме того, выяснилось, что большинство домов в деревне — самострой. Информацию об этом следователи намерены довести до компетентных органов.
Визит силовиков стал ответом на активное сопротивление местных жителей, укрывших от Госавтоинспекции нарушителя ПДД 14 октября. Своего не выдавали, толкая инспекторов и хватая их за форму.
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