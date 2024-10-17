Оплаченное место против свободы передвижения. Суд разбирался в парковочном конфликте в Петербурге

Конфликт из-за парковки на Васильевском острове, в ходе которого хозяйку парковочного места прокатили на капоте, дошел до суда. Развязку истории рассказала 17 октября в своем телеграм-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Инцидент произошел в паркинге дома 1 по бульвару Александра Грина 22 июля этого года. Тренер по йоге Таисия на MINI Cooper наехала на пешехода Алису, а затем оставила место ДТП, то есть совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Это официальное описание ситуации, обстоятельства же несколько шире.

Суть конфликта — в парковочном месте. Алиса купила его и уехала в отпуск, а вернувшись, обнаружила на своем месте чужую машину. Причем у хозяйки MINI тоже есть место в этом же паркинге, но на другом этаже. Чтобы разобраться в ситуации, владелица места ждала оппонентку несколько часов, но вместо объяснений та прокатила ее на капоте.

Источник: ЛЕБЕДИНОЕ озеро / Telegram

Таисия пояснила суду, что в тот день ей позвонил охранник паркинга и попросил перепарковать машину, поскольку приехал собственник машиноместа. В паркинг женщина пришла спустя 4-5 часов. С ее слов, ее MINI был заблокирован автомобилем Geely, а хозяйка машиноместа была на месте. Алиса попросила объясниться, Таисия разговаривать не захотела.

Использование чужого места на первом этаже вместо своего на третьем женщина объяснила «обычной практикой», а свой отъезд с потерпевшей на капоте — тем, что та препятствовала реализации ее прав на свободное передвижение. Ее взрослый сын, допрошенный как свидетель, заявил, что Таисия делала короткие движения вперед на MINI, но Алиса не отходила, и тогда она «бортанула», то есть ударила, оппонентку. Дело Таисия просила прекратить, так как состава не видит.

Алиса, в свою очередь, рассказала, что когда «Мини Купер» поехал, первый удар пришелся ей под колено. Из-за этого она потеряла равновесие и, чтобы удержаться, положила руки на капот машины. Со слов потерпевшей, она не могла уйти с траектории движения, потому что автомобиль двигался рывками, и она боялась упасть под колеса.

Мировой судья судебного участка № 18 Петербурга состав в ситуации усмотрела. Суд лишил Таисию прав на 1 год.