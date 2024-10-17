Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

зап.

 772мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
Каково жить в Шушарах
Успеют ли достроить склад WB
Промышленный Петербург
Суд над "Весной"*
Что пытаются сберечь как памятники
Яхт-клуб «Нева» закрылся
Битва за дома у фонтанов
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Оплаченное место против свободы передвижения. Суд разбирался в парковочном конфликте в Петербурге

Оплаченное место против свободы передвижения. Суд разбирался в парковочном конфликте в Петербурге

1 834
9 комментариев

Конфликт из-за парковки на Васильевском острове, в ходе которого хозяйку парковочного места прокатили на капоте, дошел до суда. Развязку истории рассказала 17 октября в своем телеграм-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Инцидент произошел в паркинге дома 1 по бульвару Александра Грина 22 июля этого года. Тренер по йоге Таисия на MINI Cooper наехала на пешехода Алису, а затем оставила место ДТП, то есть совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Это официальное описание ситуации, обстоятельства же несколько шире.

Суть конфликта — в парковочном месте. Алиса купила его и уехала в отпуск, а вернувшись, обнаружила на своем месте чужую машину. Причем у хозяйки MINI тоже есть место в этом же паркинге, но на другом этаже. Чтобы разобраться в ситуации, владелица места ждала оппонентку несколько часов, но вместо объяснений та прокатила ее на капоте.

Таисия пояснила суду, что в тот день ей позвонил охранник паркинга и попросил перепарковать машину, поскольку приехал собственник машиноместа. В паркинг женщина пришла спустя 4-5 часов. С ее слов, ее MINI был заблокирован автомобилем Geely, а хозяйка машиноместа была на месте. Алиса попросила объясниться, Таисия разговаривать не захотела.

Использование чужого места на первом этаже вместо своего на третьем женщина объяснила «обычной практикой», а свой отъезд с потерпевшей на капоте — тем, что та препятствовала реализации ее прав на свободное передвижение. Ее взрослый сын, допрошенный как свидетель, заявил, что Таисия делала короткие движения вперед на MINI, но Алиса не отходила, и тогда она «бортанула», то есть ударила, оппонентку. Дело Таисия просила прекратить, так как состава не видит.

Алиса, в свою очередь, рассказала, что когда «Мини Купер» поехал, первый удар пришелся ей под колено. Из-за этого она потеряла равновесие и, чтобы удержаться, положила руки на капот машины. Со слов потерпевшей, она не могла уйти с траектории движения, потому что автомобиль двигался рывками, и она боялась упасть под колеса.

Мировой судья судебного участка № 18 Петербурга состав в ситуации усмотрела. Суд лишил Таисию прав на 1 год.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Петербург Конфликт из-за парковки Суд
Лайк
LIKE13
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
282260573
23 минуты
Ну если для этой .. обычная практика брать чужое, а при требовании вернуть встать в позу... Принцесса, не меньше. В смысле корона так надавила на мозг, что лишила его кровоснабжения.
Кулунжу
20 минут
Мало, очень мало. Год строго режима еще как-то, а лучше три, с пожизненным запретом управлять тс.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Новости компаний
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09
Эксперты GloraX Lab: бионические формы в архитектуре снижают уровень стресса
16 октября, 13:35
Жилой квартал Respect: первый корпус в процессе возведения, второй корпус выходит на старт
16 октября, 12:25
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40