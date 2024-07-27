Парковка раздора. Жительницу намыва Васильевского острова прокатили на капоте машины

Жительница дома на намыве Васильевского острова прокатила соседку на капоте своей машины из-за неподеленного парковочного места. Конфликт на крытой автомобильной стоянке может обернуться лишением прав для лихачки. ГАИ уже возбудила административное производство.
Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, инцидент произошел на многоуровневой парковке у дома
«Фонтанка.ру»
Вскоре выяснилось, что нужные квадраты бетона заняла соседка. Примечательно, что у нее есть свой участок в том же паркинге, но ей им якобы неудобно пользоваться. Настоящая владелица спорного места решила прояснить ситуацию. Она приехала на занятую парковку и стала ждать соседку. Спустя три часа дама подошла в сопровождении двух сыновей. Семья как ни в чем не бывало села в машину, а вопросы владелицы проигнорировала.
Потерпевшая встала перед автомобилем своей оппонентки, требуя объяснений. Но услышав «я тороплюсь», поняла, что уже находится на капоте. Таким способом женщину везли несколько минут. По словам собеседницы «Фонтанки», в этот момент она думала только о том, как бы не упасть.
После произошедшего в паркинг приехала ГАИ. Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали ДТП и пообещали разобраться с ситуацией.
Ранее «Фонтанка» рассказала, как торопливая дама на Audi после ДТП прокатила оппонента на капоте на Выборгском шоссе.