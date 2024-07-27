Парковка раздора. Жительницу намыва Васильевского острова прокатили на капоте машины

Жительница дома на намыве Васильевского острова прокатила соседку на капоте своей машины из-за неподеленного парковочного места. Конфликт на крытой автомобильной стоянке может обернуться лишением прав для лихачки. ГАИ уже возбудила административное производство.



Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, инцидент произошел на многоуровневой парковке у дома № 1 по бульвару Александра Грина. В начале июня потерпевшая приобрела парковочное место, а затем уехала в отпуск. Вернувшись в конце июля, женщина решила поставить свой автомобиль, но не смогла. Оказалось, что купленное место занято белым Mini Cooper.