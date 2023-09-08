    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, ю-з

    765мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd98.2eur105.28

    Торопливая дама на Audi после ДТП прокатила оппонента на капоте на Выборгском шоссе

    2732
    42 комментария

    Читатель «Фонтанки»

    Небольшое ДТП на севере Петербурга закончилось дорожным конфликтом, поездкой на капоте и травмами. Опасный момент засняли на камеру, а остановить торопливую даму помогли очевидцы.

    Инцидент произошел 6 сентября около 13 часов на пересечении улицы Хошимина и Выборгского шоссе, рассказали «Фонтанке» очевидцы 8 сентября. Они заметили, как женщина-водитель везла на капоте своего автомобиля мужчину. В какой-то момент тот упал, а автомобилистка попыталась скрыться, но машину задержали другие водители.

    По словам пострадавшего, началось все с неудавшегося маневра и небольшого ДТП. Он ехал на своей LADA Granta по второй полосе улицы Хошимина в сторону Выборгского. «Мне надо было повернуть направо на Выборгское шоссе. Убедившись, что справа свободно, я включил поворотник и совершил перестроение в правую полосу движения, но тут же увидел, как на большой скорости меня догоняет Audi Q5 и моргает уступить ей дорогу», — рассказал Павел. С его слов, мужчина, побоявшись столкновения, так как ехал с женой и двухмесячным ребенком, увернулся обратно в левую полосу. «Ауди» промчалась мимо, задев его правое зеркало.

    Догнав «Ауди», Павел вышел спросить «Что вы делаете?» у сидевшей за рулем женщины, но в ответ получил брань и неприличные жесты. Он заметил, что автомобилистка выворачивает колеса, пытаясь уехать, и преградил ей дорогу. «Видя меня, что я стою, она ударила меня бампером в колено, я почувствовал острую боль, достал телефон и хотел сфотографировать номера машины, но женщина надавила на газ. Так я оказался на капоте ее автомобиля», — поделился Павел. На капоте он проехал несколько десятков метров, после чего упал на дорогу и потерял сознание.

    «Супруга говорит, благодаря очевидцам ее остановили только метров через 30. Дальше меня увезли в реанимацию в Елизаветинскую больницу», — рассказал пострадавший, добавив, что получил сотрясение мозга. На следующий день мужчина смог подать заявление в полицию. По его словам, после огласки в соцсетях ему позвонил участковый и сообщил, что заявление находится в работе. «Фонтанка» запросила подробности в полиции.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДорожный конфликт
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ23
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 41

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    42
    close