Торопливая дама на Audi после ДТП прокатила оппонента на капоте на Выборгском шоссе

Читатель «Фонтанки»

Небольшое ДТП на севере Петербурга закончилось дорожным конфликтом, поездкой на капоте и травмами. Опасный момент засняли на камеру, а остановить торопливую даму помогли очевидцы.

Инцидент произошел 6 сентября около 13 часов на пересечении улицы Хошимина и Выборгского шоссе, рассказали «Фонтанке» очевидцы 8 сентября. Они заметили, как женщина-водитель везла на капоте своего автомобиля мужчину. В какой-то момент тот упал, а автомобилистка попыталась скрыться, но машину задержали другие водители.

По словам пострадавшего, началось все с неудавшегося маневра и небольшого ДТП. Он ехал на своей LADA Granta по второй полосе улицы Хошимина в сторону Выборгского. «Мне надо было повернуть направо на Выборгское шоссе. Убедившись, что справа свободно, я включил поворотник и совершил перестроение в правую полосу движения, но тут же увидел, как на большой скорости меня догоняет Audi Q5 и моргает уступить ей дорогу», — рассказал Павел. С его слов, мужчина, побоявшись столкновения, так как ехал с женой и двухмесячным ребенком, увернулся обратно в левую полосу. «Ауди» промчалась мимо, задев его правое зеркало.

Догнав «Ауди», Павел вышел спросить «Что вы делаете?» у сидевшей за рулем женщины, но в ответ получил брань и неприличные жесты. Он заметил, что автомобилистка выворачивает колеса, пытаясь уехать, и преградил ей дорогу. «Видя меня, что я стою, она ударила меня бампером в колено, я почувствовал острую боль, достал телефон и хотел сфотографировать номера машины, но женщина надавила на газ. Так я оказался на капоте ее автомобиля», — поделился Павел. На капоте он проехал несколько десятков метров, после чего упал на дорогу и потерял сознание.