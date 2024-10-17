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Афиша Plus Петербуржцам расскажут о чудаках и тихих героях неофициальной культуры Ленинграда

Петербуржцам расскажут о чудаках и тихих героях неофициальной культуры Ленинграда

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Во вторник, 22 октября, в книжном «Подписные издания» на Литейном, 57 пройдет презентация книги автора телеграм-канала «Здесь был Майк» Игоря Кузьмичева о чудаках Ленинграда.

Книга «Чудаки города Ленинграда. Тихие герои неофициальной культуры» выходит в петербургском издательстве «Да». Главные герои — шесть «чудаков» Ленинграда — это Алик Ривин, Роальд Мандельштам, Алексей Сорокин, Валерий Черкасов, Александр Кондратов и Евгений Ротенберг.

Игорь Кузьмичев расскажет, почему одним героям андеграунда удается стать известными, а другим — нет, а еще — как формируется миф вокруг городской территории — на примере Коломны и улицы Рубинштейна. Кроме того, автор «Чудаков города Ленинграда» протянет связи между петербуржцами разных поколений и расскажет о преемственности второй культуры.

Начало в 19:00. Встречу будет модерировать главный редактор медиа «БИЛЛИ», обозреватель журнала «Правила жизни» Максим Мамлыга. Всех гостей просят заранее зарегистрироваться. https://podpisnie-izdaniya.timepad.ru/event/3063098/

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