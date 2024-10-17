Образовательные онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд» теперь принадлежат Сберу

Сбер приобрел онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд». Теперь образовательные платформы являются собственностью банка. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает «Коммерсантъ».

Сбер завершил покупку образовательных платформ «Нетология» и «Фоксфорд» и отдал за неё от 4 до 6 млрд рублей. В «Нетологии» не стали комментировать сделку и перенаправили запрос в Сбер, который также не дал ответ. «Фоксфорд» не подтвердил покупку, но отметил, что сотрудничает со Сбером в нескольких образовательных проектах.

Банк начал переговоры по покупке востребованных онлайн-платформ весной этого года. Согласно данным рейтинга Smart Ranking, «Фоксфорд», специализирующийся на школьном образовании, занимает 7-е место среди крупнейших EdTech-компаний России с выручкой в 1,2 млрд рублей во втором квартале. Между тем «Нетология», предлагающая образовательные программы с трудоустройством, находится на 14-м месте с 630 млн рублей.

Редактор телеграм-канала «Эдтехно» Анастасия Миронова считает, что при интеграции «Фоксфорда» и «Нетологии» в экосистему Сбера появятся два сценария развития ситуации. Первый вариант предполагает, что активы могут потерять автономию и будут полностью интегрированы в банк. Во втором случае образовательные платформы могут сохранить некоторую независимость и будут сотрудничать с корпорацией через совместные проекты.

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на медиарынке, в будущем «Фоксфорд» и «Нетология» могут уйти в собственность АО «Новые возможности», которое уже управляет бывшими активами Сбера, среди которых онлайн-кинотеатр Okko и музыкальный стриминг «Звук».

Эксперты также предполагают, что в связи с покупкой «Фоксфорда» и «Нетологии» в руководстве образовательных платформ могут произойти изменения. По словам Анастасии Мироновой, основные управляющие онлайн-школами вряд ли потеряют свои должности. Несмотря на это, к ним могут присоединиться работники других отделов Сбера.

По информации «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время генеральным директором «Нетологии» является Марианна Снигирева, а «Фоксфорда» — Андрей Сизов.

Ранее группа «М.Видео — Эльдорадо» и основатель и совладелец онлайн-маркета Goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение со Сбером по совместному развитию маркетплейса goods.ru.

Сбер начал развивать собственную экосистему в 2016 году. Сейчас в нее входят более четырех десятков компаний, многие из них не имеют отношения к финансовому бизнесу. Так, в октябре 2020 года Сбербанк стал единственным владельцем «Рамблера».