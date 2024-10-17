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Происшествия «Я искренне раскаиваюсь». В Петербурге осудили водителя трамвая «Довлатов», наехавшего на людей на Наличной

«Я искренне раскаиваюсь». В Петербурге осудили водителя трамвая «Довлатов», наехавшего на людей на Наличной

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5 комментариев

Василеостровский районный суд назначил два года условно Сергею Борщевскому, водителю трамвая «Довлатов», у которого отказали тормоза на Наличной улице. В результате погибла женщина. Обвинение просило реальный срок, однако суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы, сообщает 17 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Я искренне раскаиваюсь в содеянном, приношу свои извинения потерпевшей стороне. После ДТП я более 4 месяцев находился в упадке сил, имею 4 детей, жену, внучку, не привлекался к административной ответственности», — заявил Сергей Борщевский.

Суд установил, что 12 апреля 2024 года Борщевский проявил «преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и техническому состоянию трамвая» тем, что не проверил действие всех видов тормозов перед началом обкатки у модели «71-421Р-01». Оказалось, что неисправной была тормозная система трамвая — контроллер не был соединен с системой управления тормозами. Когда водитель переводил контроллер в положение аварийного тормоза, соединение с управляющей системой не происходило, следовательно, аварийный тормоз не мог быть задействован.

Новость дополняется.

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Комментарии
5
Леошид Турист
22 минуты
Если у трамвая отказали тормоза - какие вопросы к водиле? 🤔
VKuser707577
3 минуты
То есть в депо кроме вожатого некому осмотреть технику перед выходом на линию? Тем более, что техника ещё проходила обкатку. Похоже, водилу просто сделали крайним.
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