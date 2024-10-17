«Я искренне раскаиваюсь». В Петербурге осудили водителя трамвая «Довлатов», наехавшего на людей на Наличной

Василеостровский районный суд назначил два года условно Сергею Борщевскому, водителю трамвая «Довлатов», у которого отказали тормоза на Наличной улице. В результате погибла женщина. Обвинение просило реальный срок, однако суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы, сообщает 17 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Я искренне раскаиваюсь в содеянном, приношу свои извинения потерпевшей стороне. После ДТП я более 4 месяцев находился в упадке сил, имею 4 детей, жену, внучку, не привлекался к административной ответственности», — заявил Сергей Борщевский.

Суд установил, что 12 апреля 2024 года Борщевский проявил «преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке и техническому состоянию трамвая» тем, что не проверил действие всех видов тормозов перед началом обкатки у модели «71-421Р-01». Оказалось, что неисправной была тормозная система трамвая — контроллер не был соединен с системой управления тормозами. Когда водитель переводил контроллер в положение аварийного тормоза, соединение с управляющей системой не происходило, следовательно, аварийный тормоз не мог быть задействован.

Источник: Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

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