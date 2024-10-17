Выкинул товар в окно машины и был таков. Белый порошок привел полицию в квартиру на Октябрьской набережной

Закладчик сдал себя во время рутинной проверки документов в Пушкинском районе Петербурга. Свое «добро» он скинул прямо под ноги сотрудникам отдельного батальона ДПС. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 октября.

Во вторник днем гаишники остановили на 681 километре автодороги М-11 «Нева» арендованный «Фольксваген Поло». За рулем сидел 33-летний петербуржец. Полицейские попросили у него водительское удостоверение, после чего мужчина выбросил из салона синюю поясную сумку и уехал.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа забрала аксессуар, внутри которого оказалось множество прозрачных пакетиков с белым порошком, общая масса которого составила около 70 граммов. В ходе проверки следователь УМВД «Пушкинское» осмотрел квартиру хозяина сумки в Невском районе. Оттуда изъяли еще 4 пакета с порошком, все вместе вышло на 600 граммов. Часть изъятого проверили в лаборатории, вещество оказалось наркотическим.

Полиция Пушкинского района возбудила уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Фигурант процессуально задержан и помещен в ИВС. Приняты меры к розыску человека, сидевшего в машине рядом с подозреваемым.