В Калмыкии — региональное ЧС «тактического характера»

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен 16 октября в Калмыкии из-за почвенной засухи в девяти районах. Об этом сообщил глава региона Бату Хасиков.

По его словам, он принял такое решение, узнав о сложностях фермеров в подготовке к зимовке и заготовке кормов.

«Считаю, что введение регионального ЧС необходимо», написал Хасиков в своем телеграм-канале. Так удастся минимизировать риски деятельности фермеров, прибавил он и уточнил: «Эта мера носит тактический характер».

Во время прошлой засухи в Калмыкии в 2020 году погибло 2,8 млн га пашни, а ущерб превысил 1 миллиард рублей.