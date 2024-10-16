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Происшествия В Калмыкии — региональное ЧС «тактического характера»

В Калмыкии — региональное ЧС «тактического характера»

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4 комментария

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен 16 октября в Калмыкии из-за почвенной засухи в девяти районах. Об этом сообщил глава региона Бату Хасиков.

По его словам, он принял такое решение, узнав о сложностях фермеров в подготовке к зимовке и заготовке кормов.

«Считаю, что введение регионального ЧС необходимо», написал Хасиков в своем телеграм-канале. Так удастся минимизировать риски деятельности фермеров, прибавил он и уточнил: «Эта мера носит тактический характер».

Во время прошлой засухи в Калмыкии в 2020 году погибло 2,8 млн га пашни, а ущерб превысил 1 миллиард рублей.

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ПО ТЕМЕ
Калмыкия ЧС Засуха Бату Хасиков
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Комментарии
4
Сила в Правде!!
1 час
там какая-то женщина из министерства все молится звала она что калмыкам не указ? хе-хе.
Artimenga
57 минут
По моему Бату Хасиков не очень понимает значение некоторых использованных им слов..
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