Иван Ургант продал 5000 экземпляров «Припухлых желез жизни» на 3,5 млн рублей

Телеведущий и актер Иван Ургант продал 5000 экземпляров своей книги «Припухлые железы жизни» на сумму в 3,5 млн рублей. Об этом в среду, 16 октября, он сам написал в социальных сетях.

«Спасибо вам за такую любовь к печатному слову, или скорее полуслову», — говорится в посте телеведущего.

У книги «Припухлые железы жизни» есть только обложка, название и оглавление. На издании изображен сфинкс с лицом телеведущего. Остальное в книге — это пустые страницы.

«Спасибо „Подписным изданиям“, лучшему книжному магазине в мире. Спасибо Санкт-Петербургу, лучшему городу в мире. Люблю и горжусь! И. Ургант, писатель», — заключил актер.

Вся полученная прибыль от продажи книги с пустыми страницами в сумме 3,5 млн рублей, уточнил Ургант, перечисляется в детский хоспис «Дом с маяком».

Ранее телеведущий и актер Иван Ургант приехал в Петербурге и поделился ощущениями от выхода своей книги с пустыми страницами.

Фильм Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в мае не вышел в прокат на территории России. В июне публицист выпустил фильм-интервью с шоуменом «Иваново детство», где Ургант рассказал о своей юности в Петербурге.