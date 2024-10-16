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Общество Иван Ургант продал 5000 экземпляров «Припухлых желез жизни» на 3,5 млн рублей

Иван Ургант продал 5000 экземпляров «Припухлых желез жизни» на 3,5 млн рублей

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12 комментариев

Телеведущий и актер Иван Ургант продал 5000 экземпляров своей книги «Припухлые железы жизни» на сумму в 3,5 млн рублей. Об этом в среду, 16 октября, он сам написал в социальных сетях.

«Спасибо вам за такую любовь к печатному слову, или скорее полуслову», — говорится в посте телеведущего.

У книги «Припухлые железы жизни» есть только обложка, название и оглавление. На издании изображен сфинкс с лицом телеведущего. Остальное в книге — это пустые страницы.

«Спасибо „Подписным изданиям“, лучшему книжному магазине в мире. Спасибо Санкт-Петербургу, лучшему городу в мире. Люблю и горжусь! И. Ургант, писатель», — заключил актер.

Вся полученная прибыль от продажи книги с пустыми страницами в сумме 3,5 млн рублей, уточнил Ургант, перечисляется в детский хоспис «Дом с маяком».

Ранее телеведущий и актер Иван Ургант приехал в Петербурге и поделился ощущениями от выхода своей книги с пустыми страницами.

Фильм Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в мае не вышел в прокат на территории России. В июне публицист выпустил фильм-интервью с шоуменом «Иваново детство», где Ургант рассказал о своей юности в Петербурге.

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Припухлые железы жизни Иван Ургант Книга
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Комментарии
12
geokarma24
1 час
Ходит Рабинович по Красной площади и раздаёт чистые листы бумаги. Задержали его. - Что ты делаешь? - Листовки раздаю - Так на них же ничего не написано - А зачем писать? И так всё ясно! (с) Ну, а здесь. очевидно, раздавали за деньги?
Счастливый дедушка
1 час
Можно ведь и молчать красноречиво...
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