«Подписные издания» просят петербуржцев помочь знаниями об исторических светильниках

Книжный «Подписные издания» задумал вернуть на место исторические светильники, установленные на здании магазина на Литейном проспекте. В идеале владельцы магазина хотели бы их разыскать, ну а если нет — восстановить.

Согласно старым фотографиям, до начала 1980-х достаточно темный вечерами фасад исторически украшали причудливые декоративные элементы в виде треугольников с медальонами, обеспечивавшие подсветку. Разработкой фасадного освещения занимался архитектор Николай Васильев.

«Если у вас есть старые фотографии нашего здания, инсайдерская информация о местонахождении утраченных кронштейнов, чертежи (в архивах мы их не нашли), любая другая информация (может быть, что-нибудь знают ваши бабушки и дедушки, опытные ленинградцы-петербуржцы), напишите нам — обещаем вознаграждение и почет. Нам нужна помощь всего города», — говорится в объявлении «Подписных», опубликованном 16 октября.

Магазин уже обратился к архитектурному бюро, которое, по итогам исследования, выполнило чертежи кронштейнов и фонарей по имеющимся архивным фотографиям.