Томский стрелок попытался убить шумных подростков на самокатах

Сотрудники полиции Томска задержали местного жителя, который открыл стрельбу по самокатчикам из окна своей квартиры. Последние своим шумом едва не сорвали пьяное застолье. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СК 16 октября.
Звуки выстрелов прогремели вечером 14 октября. Предварительно, мужчина выпивал с другом в своей квартире на Железнодорожной улице, когда под окнами его дома появились катающиеся подростки. По данным Ngs70.ru, мальчики выполняли трюки.
Жителю показалось, что прохожие сильно шумят, тогда он взял обрез охотничьего ружья и попытался убить их, открыв огонь с балкона. Попасть по движущимся подросткам не удалось, пуля попала в асфальт.
Дальше застолье мужчин прервала прибывшая полиция. Стрелка задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство из хулиганских побуждений. Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии.
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