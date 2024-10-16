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Происшествия «Водичку собирали дождевую». Дрейфовавший мужчина рассказал, как выживал два месяца

«Водичку собирали дождевую». Дрейфовавший мужчина рассказал, как выживал два месяца

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3 комментария

Михаил Пичугин, выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море с телами брата и племянника, продолжает находиться под присмотром врачей в Магадане. В лодке 46-летний мужчина провел 67 дней, утолять жажду приходилось дождевой водой, от других подробностей он воздержался.

«Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но „Монгол“ спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залезаешь, поерзаешь, согреешься», — рассказал Пичугин в беседе с журналистом РИА Новости, опубликованной 16 октября.

По словам Михаила, его родной брат и племянник умерли от истощения. Сам он за время плавания похудел на 50 килограммов. До путешествия он весил около 100 килограммов.

Готовность помочь родным Михаила выразила заместитель председателя правительства Магаданской области Татьяна Савченко. В беседе с ней мужчина рассказал, что сам родом из Бурятии, переехал на Сахалин. После трагической гибели родных планирует вернуться обратно на родину. С ним на связи находятся супруга и мать, семья знает о произошедшем.

«Мы уже оказываем поддержку Михаилу, он находится в реанимации. Сегодня с ним работал психолог», — написали в телеграм-канале правительства Магаданской области. Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

Михаил планировал взять с собой в путешествие свою 12-летнюю дочь, которая приехала к нему отдохнуть. Но мать и сама девочка выступили против. Школьница заявила, что никуда не поедет и хочет вернуться домой. Родственники купили для нее билет в конце июля, и она улетела к матери, сообщало издание Sakh.Online.

Сейчас на рыболовецком траулере «Ангел», который спас Пичугина, идут следственные действия в морском торговом порту Магадана. Экипаж дает показания, передаёт РИА Новости.

Поиски россиян затянулись из-за снижения рыболовной активности в данном районе в это время года. Кроме того, лодку начало быстро уносить с заданного направления из-за совокупности течений и сильного ветра.

«Если бы было большее количество флота, лодку бы увидели, быстро бы нашли. Сегодня столько дрейфовать, и никто его не заметил — это редкость», — пояснил капитан российского фрегата «Паллада» Николай Зорченко в беседе с агентством.

Напомним, двое братьев и 15-летний сын одного из них отправилась в плавание 9 августа. На лодке катамаранного типа «Байкат 470» они планировали добраться из Хабаровского края на Сахалин. В пути у катамарана заглох мотор, вскоре они перестали выходить на связь. 14 октября моряки на судне «Ангел» случайно обнаружили лодку в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. 46-летний Михаил выжил, остальные — погибли, их тела мужчина сохранил. Подробнее о семье Михаила читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
3
Garik.Maremanov.1-1
1 час
Если ты выходишь в море на неприспособленной для этого посудине, без УКВ-радиостанции, без сигнальных ракет, да еще и с неисправным движком, то финал этой эпопеи однозначно будет печальным.
Яковсведром
1 час
Корабли не ходят... Самолеты тоже не летают? МЧС называется...
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