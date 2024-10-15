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Происшествия Состояние единственного выжившего в Охотском море стабилизировалось. Что известно о семье Михаила, потерявшего 50 кг веса

Состояние единственного выжившего в Охотском море стабилизировалось. Что известно о семье Михаила, потерявшего 50 кг веса

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4 комментария

У единственного выжившего туриста Михаила и погибших его брата и племянника, дрейфовавших два месяца в Охотском море, запаса пропитания должно было хватить на две недели. В путешествие также планировала отправиться и его дочь, рассказала в беседе с РИА Новости супруга Михаила 15 октября. Сейчас он находится под присмотром медиков.

Семья отправилась в плавание 9 августа — на лодке катамаранного типа «Байкат 470» они планировали добраться из Хабаровского края на Сахалин. Предполагалось, что двое братьев и 15-летний сын одного из них преодолеют 150 километров за несколько часов, но по пути у катамарана заглох мотор. Через три дня путешественники перестали выходить на связь. 14 октября моряки на судне «Ангел» случайно обнаружили лодку в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. 46-летний Михаил выжил, остальные — погибли, их тела мужчина сохранил. За время плавания он похудел на 50 килограммов.

«Пока сами ничего не знаем. Знаем просто, что он живой… Это чудо какое-то!.. Примерно на две недели пропитания было. Говорили поначалу, когда искали, что на две недели им точно хватит еды и воды», — рассказала супруга Михаила Екатерина.

С ее слов, роль в судьбе мужа также мог сыграть его вес. «Вес у него около 100 (килограммов. — Прим.ред.)», — подчеркнула собеседница.

Планировалось, что компанию родственникам также составит дочь Михаила, но перед отправлением она захотела домой. «Очень сильно просилась домой, я ей купила билеты, она прилетела», — добавила Екатерина.

Как рассказал в беседе с агентством директор компании-судовладельца «Север» Алексей Арыков, рыбаки случайно заметили дрейфовавшую в море лодку, Михаил подал судну сигнал. Спасенного доставили в порт Магадана, во время госпитализации он молчал, был в тяжелом состоянии, исхудавший, но в сознании.

Сейчас выживший турист находится в больнице, его состояние стабильно и опасности для его жизни больше нет. «Приемным отделением оформлены необходимые документы, разместим в реанимационном отделении и будем заниматься обследованием», — сказал и. о. главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев в беседе с РИА Новости.

По данным Ngs24.ru, в Магадан также направлено тело находившегося в лодке 15-летнего подростка. Мальчик жил с мамой в Красноярске, женщина общалась с ним накануне путешествия, 8 августа.

Ранее «Фонтанка» писала, что семья в течение года планировала путешествие на Дальний Восток, родственники хотели посмотреть местную природу. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 263, часть 3, УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования.

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Комментарии
4
282525311
1 час
Это и спасло - что был у организма резерв для сильного ухода в минус
FedorGr
25 минут
Родился я на Сахалине. Плыть на неизвестно чем по Охотскому морю, это как сознательно пойти на самоубийство. Там течения, да и время совсем не для катаний. Пишут заглох мотор, что то как вроде случайность?! А чем думали, когда садились в лодку? Один мотор, нет связи, погоду не знаю.. хотели познакомится с природой.. Татарский пролив всего 8 км.. а эти решили дойти до севера Сахалина, до Оха.. Судить надо инициатора подобного путешествия. Еще и дочку хотел взять.. Кошмар просто.
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