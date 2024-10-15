В лодке с мертвецами. Мужчина выжил после двух месяцев дрейфа в Охотском море

В Охотском море больше двух месяцев дрейфовало небольшое судно. Из всех выжил только один человек. По данным СМИ, его зовут Михаил.

Как сообщает 15 октября Дальневосточная транспортная прокурора, 9 августа двое братьев и 15-летний сын одного из них на лодке катамаранного типа «Байкат 470» отправились в плавание из Хабаровского края на Сахалин. Предполагалось, что они преодолеют 150 километров за несколько часов, но дорога растянулась, пишут СМИ. У катамарана заглох мотор. Через три дня пропала связь. У людей с собой было немного питьевой воды и еды. Начались поиски.

14 октября лодку обнаружили в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края: его несло мимо рыболовного судна. Михаил оказался жив, он в тяжёлом состоянии. Его брат и племянник погибли. Тела он сохранил.

По данным RT, семья из Бурятии, они в течение года планировали путешествие на Дальний Восток, хотели посмотреть природу.

«Мы до последнего надеялись, что они все живы. Надеялись, что какой-то из проходящих мимо кораблей их спасёт», — рассказал друг семьи.

По его словам, у Михаила обезвоживание, он почти не говорит. Сейчас он находится под присмотром корабельного врача.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье 263, часть 3, УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования.