Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

1 м/c,

с-з.

 760мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,01
EUR 105,68
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
Промышленный Петербург
СПбГУ набрал платников
Почему продукты дорожают
Запрет на работу мигрантов
История Марии Бутиной
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Общество Госдума расширила «дачную амнистию». Рассказываем, на что она теперь распространяется

Госдума расширила «дачную амнистию». Рассказываем, на что она теперь распространяется

2 159
Написать комментарий

Закон об упрощенном порядке регистрации хозяйственных построек на садовых участках был принят Государственной думой 15 октября во втором и третьем чтении.

«Двухсемейные» дома блокированной застройки, построенные до 14 мая 1998 года, теперь попадают под так называемую «дачную амнистию» — а вместе с ними хозяйственные и вспомогательные постройки, поставленные на техучет до 2013 года: бани, теплицы и сараи.

В феврале текущего года Владимир Путин продлил упрощенный порядок регистрации имущества на дачных участках. «Дачная амнистия» будет действовать до 1 марта 2031 года.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Дачная амнистия Госдума Путин
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
Новости компаний
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Новости компаний
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
GloraX запустил конструктор чистовой отделки
15 октября, 17:22
Осенние категории для получения повышенного бонуса по картам ЯСЧИТАЮ и ЕКП от БСПБ
15 октября, 16:40
Сотрудники петербургского девелопера сдали 65 литров крови для больниц
15 октября, 15:20
Plus Пулковский: первый этаж школы и отделка жилых помещений
15 октября, 14:45
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-Петербурга
14 октября, 17:30
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
Ипотека или рассрочка? Как лучше купить квартиру сейчас? Обсудим на вебинаре
14 октября, 17:20