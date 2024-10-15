Госдума расширила «дачную амнистию». Рассказываем, на что она теперь распространяется

Закон об упрощенном порядке регистрации хозяйственных построек на садовых участках был принят Государственной думой 15 октября во втором и третьем чтении.

«Двухсемейные» дома блокированной застройки, построенные до 14 мая 1998 года, теперь попадают под так называемую «дачную амнистию» — а вместе с ними хозяйственные и вспомогательные постройки, поставленные на техучет до 2013 года: бани, теплицы и сараи.

В феврале текущего года Владимир Путин продлил упрощенный порядок регистрации имущества на дачных участках. «Дачная амнистия» будет действовать до 1 марта 2031 года.