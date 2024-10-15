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Спорт Главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль улетел в Испанию после поражения команды в матче с ЦСКА

Главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль улетел в Испанию после поражения команды в матче с ЦСКА

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Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль покинул расположение команды и улетел домой в Испанию, сообщил «Фонтанке» источник в команде.

Примечательно, что это произошло на следующий день после поражения от ЦСКА — 77:83.
После этого команде дали два дня выходных, чем и решил воспользоваться Паскуаль, отправившись в Испанию. Также в Грецию уехал его ассистент Адамантиос Панагиотопулос. Ожидается, что уже завтра они вернутся в Петербург.

В пресс-службе «Зенита» отказались комментировать данную информацию.
После семи матчей сине-бело-голубые занимают третье место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с пятью победами и двумя поражениями.

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