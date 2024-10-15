Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

3 м/c,

с-з.

 758мм 92%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,01
EUR 105,68
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
Промышленный Петербург
СПбГУ набрал платников
Почему продукты дорожают
Запрет на работу мигрантов
История Марии Бутиной
Рейтинги "Фонтанки"
Город Торги по Крестам отложили на первый квартал 2025 года

Торги по Крестам отложили на первый квартал 2025 года

1 519
1 комментарий

Аукцион по продаже бывшего следственного изолятора «Кресты» в Петербурге откладывается до следующего года. Соответствующие изменения отразились на сайте организатора торгов, госкорпорации ДОМ.РФ, заметила 15 октября «Фонтанка».

Если раньше в карточке объекта на сайте оператора в качестве планируемого срока реализации стоял 4 квартал 2024 года, теперь там указан 1 квартал 2025 года.

«Фонтанка» обратилась в пресс-службу ДОМ.РФ.

Готовить Кресты к торгам начали еще в 2023 году. Предполагалась, что в 2024-м их выставят на аукцион, однако сроки сдвигались — со второго квартала на третий, с третьего на четвертый и так далее. Как говорил в сентябре заместитель генерального директора госкорпорации Денис Филиппов, продать комплекс могут в конце 2024 года — начале 2025-го. На тот момент специалисты приводили в порядок и кадастрировали земельный участок. Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко оценивал бывший изолятор в миллиард рублей. Окончательная цифра станет известна, когда лот выставят на продажу.

Справка

«Фонтанка» в июле рассказывала о планах по продаже комплекса и сомнениях экспертов на этот счет. Предполагается, что здания будут продаваться в собственность, а землей новый собственник будет пользоваться на условиях аренды. В планах реализовать комплекс единым лотом, в который не войдут действующее общежитие сотрудников ФСИН и церковь Александра Невского.

Исторический комплекс вокруг двух зданий в форме крестов признан памятником архитектуры. Он был построен на месте одиночной тюрьмы на набережной Невы в 1890 году. Подробнее о том, что в него входит, читайте на «Фонтанке».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Кресты
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
-4*
1 час
С какого это памятник архетектуры продают?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Новости компаний
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
Новости компаний
Plus Пулковский: первый этаж школы и отделка жилых помещений
15 октября, 14:45
ТОП 5
Новости компаний
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
GloraX запустил конструктор чистовой отделки
15 октября, 17:22
Осенние категории для получения повышенного бонуса по картам ЯСЧИТАЮ и ЕКП от БСПБ
15 октября, 16:40
Сотрудники петербургского девелопера сдали 65 литров крови для больниц
15 октября, 15:20
Plus Пулковский: первый этаж школы и отделка жилых помещений
15 октября, 14:45
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-Петербурга
14 октября, 17:30
Ипотека или рассрочка? Как лучше купить квартиру сейчас? Обсудим на вебинаре
14 октября, 17:20
Старт продаж: 4 корпус в квартале бизнес-класса «Дубровский»
14 октября, 14:45