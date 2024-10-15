Торги по Крестам отложили на первый квартал 2025 года

Аукцион по продаже бывшего следственного изолятора «Кресты» в Петербурге откладывается до следующего года. Соответствующие изменения отразились на сайте организатора торгов, госкорпорации ДОМ.РФ, заметила 15 октября «Фонтанка».

Если раньше в карточке объекта на сайте оператора в качестве планируемого срока реализации стоял 4 квартал 2024 года, теперь там указан 1 квартал 2025 года.

Готовить Кресты к торгам начали еще в 2023 году. Предполагалась, что в 2024-м их выставят на аукцион, однако сроки сдвигались — со второго квартала на третий, с третьего на четвертый и так далее. Как говорил в сентябре заместитель генерального директора госкорпорации Денис Филиппов, продать комплекс могут в конце 2024 года — начале 2025-го. На тот момент специалисты приводили в порядок и кадастрировали земельный участок. Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко оценивал бывший изолятор в миллиард рублей. Окончательная цифра станет известна, когда лот выставят на продажу.

Справка

«Фонтанка» в июле рассказывала о планах по продаже комплекса и сомнениях экспертов на этот счет. Предполагается, что здания будут продаваться в собственность, а землей новый собственник будет пользоваться на условиях аренды. В планах реализовать комплекс единым лотом, в который не войдут действующее общежитие сотрудников ФСИН и церковь Александра Невского.

Исторический комплекс вокруг двух зданий в форме крестов признан памятником архитектуры. Он был построен на месте одиночной тюрьмы на набережной Невы в 1890 году. Подробнее о том, что в него входит, читайте на «Фонтанке».

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