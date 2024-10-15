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Бизнес Происшествия X5 Group приостановила продажи зефира после массовых жалоб в соцсетях

X5 Group приостановила продажи зефира после массовых жалоб в соцсетях

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11 комментариев

Сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru, принадлежащие X5 Group, временно уберут из продажи зефир с мальтитным сиропом из-за жалоб покупателей. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает РБК.

Как передает X5 Group, из-за жалоб покупателей в соцсетях все продажи зефира с мальтитным сиропом в сетях «Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркете Vprok.ru приостановлены до тех пор, пока не будут выяснены все подробности сообщений об отравлениях. Сейчас товар нельзя купить в магазинах или заказать через приложения. Запасы зефира на складах заблокированы.

В компании отмечают, что пока не зарегистрировано ни одной жалобы на зефир с мальтитом, включая «Жизель», — ни на горячей линии, ни на сайте или других каналах связи с X5 Group.

Продаваемый в магазинах Х5 Group зефир изготавливается на том же заводе, что и для «ВкусВилла», покупатели которого ранее жаловались на массовые отравления.

Напомним, днем 12 октября в телеграм-каналах появилась информация, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический» из магазина «ВкусВилл». «Это не слабительный эффект, а реальная диарея со вздутием и изжогой», — пожаловалась одна из покупательниц. «ВкусВилл» сообщил, что образцы зефира отправят на внеплановое исследование «для подтверждения его полной безопасности». До получения результатов магазин решил приостановить продажи товара.

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Пятерочка Перекресток X5 Group ВкусВилл Зефир
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Комментарии
11
-4*
1 час
Ещё им нужно снизить цены в два раза на всё!
264044681
1 час
"Продаваемый в магазинах Х5 Group зефир изготавливается на том же заводе, что и для «ВкусВилла»" Тут у нас духи льют, в следующем цехе - туалетную воду, а в соседнем - отдушки для McDonalds. Всё, что нужно знать об "индивидуальном" производстве для торговых сетей
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