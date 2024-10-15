X5 Group приостановила продажи зефира после массовых жалоб в соцсетях

Сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru, принадлежащие X5 Group, временно уберут из продажи зефир с мальтитным сиропом из-за жалоб покупателей. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает РБК .

Как передает X5 Group, из-за жалоб покупателей в соцсетях все продажи зефира с мальтитным сиропом в сетях «Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркете Vprok.ru приостановлены до тех пор, пока не будут выяснены все подробности сообщений об отравлениях. Сейчас товар нельзя купить в магазинах или заказать через приложения. Запасы зефира на складах заблокированы.

В компании отмечают, что пока не зарегистрировано ни одной жалобы на зефир с мальтитом, включая «Жизель», — ни на горячей линии, ни на сайте или других каналах связи с X5 Group.